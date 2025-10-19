Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 20 y martes 21 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes y martes 21 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:



—

Lunes 20 de octubre de 2025

—

Fontibón

Tintal Central Ostende

De la Calle 22 a la Avenida Calle 17, entre la Carrera 86 a la Carrera 93

7:00 a.m.

27 horas

Cambio de medidor

—

Martes 21 de octubre de 2025

—

Suba

Altos de Chozica, Los Naranjos, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar

De la Carrera 84 a la Carrera 88C, entre la Calle 128D a la Calle 132A

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Engativá

Santa Cecilia

De la Calle 53 a la Calle 57, entre la Carrera 77A a la Carrera 85

9:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Los Mártires

La Sabana, La Pepita

De la Carrera 19 a la Carrera 22, entre la Calle 11 a la Calle 13

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de Hidrante y válvula

Teusaquillo

Quinta Paredes

De la Carrera 40 a la Carrera 50, entre la Calle 24 a la Calle 26

9:00 a.m.

10 horas

Mantenimiento correctivo

Ciudad Bolívar

Bella Flor, Paraíso, Quiba, Nueva Esperanza, La Torre, Cordillera del Sur, Los Alpes Sur, El Mochuelo, Cerro Colorado, Naciones Unidas, Villa Gloria, Villas El Diamante, Nueva Esperanza, El Mirador de Arabia, Brisas del Volador.

De la Calle 68U Sur a la Calle 81 Sur, entre la Carrera 18A a la Carrera 27

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Ciudad Bolívar

Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, República de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, El Verbenal, El Paraíso, Cordillera del Sur, Bella Flor Sur

Afectación Quiba:

De la Calle 70 T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U

Afectación Alpes II:

De la Carrera 19 a la Carrera 24, entre la Calle 75ª Sur a la Quebrada la Trompeta

1:00 p.m.

7 horas

Mantenimiento preventivo estación Volador

Engativá

Centro Engativá II, El Cedro, El Cedro I, El Gaco, El Muelle, El Pantano, Engativá Zona Urbana, La Faena, La Riviera, Marandu, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, Villa Gladys

De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 96 al Rio Bogotá

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Soacha

Alticos

De la Calle 10 a la Calle 4 Sur, entre la Carrera 4 a la Carrera 6 Este

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.