Expresidente Álvaro Uribe es absuelto por soborno a testigos

–El Tribunal Superior de Bogotá, en la audiencia de lectura del fallo en segunda instancia, tras la condena de 12 años de prisión, revocó el cargo de soborno en actuación penal contra el expresidente Álvaro Uribe, al tumbar los testimonios de los testigos claves los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Euridice Cortés Velasco, alias Diana.

En el caso de Vélez, absolvió, en segunda instancia del delito de soborno en actuación penal, a Uribe Vélez por no existir ninguna prueba que indique que el expresidente Uribe fuera determinador del abogado Diego Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos. Por ello, determinó compulsar copias para que se investigue a este testigo «dada su reconocida mendacidad», esto es, costumbre de mentir.

En otros términos indicó que no se obtuvo suficiente material probatorio por parte de la Fiscalía para aseverar que hubo intención para determinar que Juan Guillermo Monsalve cambiara su testimonio.

Según el magistrado del Tribunal Superior, Manuel Antonio Merchán, la reunión entre Cadena, Mario Uribe y el expresidente Uribe no acredita instrucción alguna para la comisión de delitos.

Monsalve mintió además en su pertenencia a grupos paramilitares, hecho que fue omitido por la Juez en primera instancia.

“El testimonio de Juan Guillermo Monsalve presenta indicios de parcialidad, motivación por beneficios jurídicos y contradicciones relevantes”, señaló el magistrado.

Agregó que el fallo incurre en error al plantear una determinación inexistente.

“El conocimiento de Uribe sobre las gestiones de Diego Cadena no configura por si solo el delito de soborno en actuación penal. La obtención de pruebas para un proceso judicial es lícita si se realiza dentro de los límites legales”, señaló el magistrado.

En el caso de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, el Tribunal revocó la condena de soborno en actuación penal contra el expresidente Uribe Vélez por falta de sustento probatorio.

De otro lado, el Tribunal Superior de Bogotá, le dio razón a la defensa del expresidente Álvaro Uribe de excluir las interceptaciones a las comunicaciones, tras calificar ilegales.

«En conclusión, las conversaciones interceptadas son frutos de una obtención ilícita. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera a la prueba, por lo que las doctrinas de descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista resultan inaplicables. De manera que se excluirán entonces las grabaciones identificadas bajo el ID 4479343 que integran registros entre el 12 y el 22 de marzo del 2018.»

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán, dejó en evidencia que no existió justificación alguna para la interceptación de la línea telefónica del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El alto funcionario señaló que se cometió un error injustificado, al confundir la línea del expresidente con la del exrepresentante Milton Córdoba.

Sobre la sentencia en primera instancia proferida por la juez 44, Sandra Heredia, el Tribunal Superior de Bogotá concluye que «incurre en falacia de petición de principio al asumir como verdaderos los hechos que sustentan la acusación sin una valoración contrastable. Se parte de la premisa: que si una versión acusa a los hermanos Uribe es verdadera y, si no, es falsa, sin atender al debate probatorio ni al estándar de demostración exigido”.