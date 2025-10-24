–Este viernes, a las 4 de la tarde, se cumple la movilización «por la soberanía y la dignidad de Colombia», promovida por el presidente Gustavo Petro, para comenzar la recolección de firmas para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de reformar la totalidad de la Constitución colombiana.

Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 pm en la plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2025



Frente a este hecho, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió al jefe del Estado que haga un llamado a todos los que saldrán a la calle y a la Plaza de Bolívar a manifestarse, «para que lo hagan de forma pacífica y evitar, a toda costa, actos de violencia y destrucción».

El mandatario Distrital afirma que respeta la protesta social, pero advierte que dio la orden a la fuerza pública que «cuando se agote el diálogo actúe».