    • Bogotá

    Petro lidera hoy concentración «por la soberanía y la dignidad de Colombia» en la Plaza de Bolívar; alcalde Galán le pide que haga un llamado para que sea pacífica sin actos de violencia y destrucción

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Este viernes, a las 4 de la tarde, se cumple la movilización «por la soberanía y la dignidad de Colombia», promovida por el presidente Gustavo Petro, para comenzar la recolección de firmas para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de reformar la totalidad de la Constitución colombiana.


    Frente a este hecho, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió al jefe del Estado que haga un llamado a todos los que saldrán a la calle y a la Plaza de Bolívar a manifestarse, «para que lo hagan de forma pacífica y evitar, a toda costa, actos de violencia y destrucción».

    El mandatario Distrital afirma que respeta la protesta social, pero advierte que dio la orden a la fuerza pública que «cuando se agote el diálogo actúe».

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte