Kennedy recupera 18.000 m² con Operación Espacio Público y recoge 20 toneladas de basura

Foto: Secretaría de Gobierno

En la localidad de Kennedy, en los barrios María Paz y Súper Manzana 12 de la UPZ Corabastos, se llevó a cabo una nueva jornada de Operación Espacio Público, que reunió distintas entidades distritales con el propósito de mejorar la movilidad, la salubridad y la convivencia en esta zona del suroccidente de Bogotá.

La Alcaldía Local de Kennedy, junto con la Secretaría Distrital de Salud, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Integración Social y la UAESP – Ciudad Limpia, adelantaron acciones conjuntas que permitieron devolverle a la comunidad un entorno más limpio, ordenado y seguro.

Resultados de la jornada

La intervención dejó resultados significativos en materia ambiental, de control urbano y de seguridad:

Residuos mixtos recolectados: 20 toneladas

Alimentos desnaturalizados: 660 kg no aptos para el consumo humano

Licor adulterado: cuatro botellas desnaturalizadas

Espacio público recuperado: 18.000 m²

Incautaciones: una carpa verde, un reflector, un panel solar y una cámara

Desmonte de estructuras no convencionales (cambuches): 11

Comparendo: un por el Artículo 140, Numeral 4 de la Ley 1801 de 2016

Suspensiones temporales de actividad económica: tres (Artículos 150, 94-3 y 93-2)

Habitantes de calle a quienes se les informó sobre la oferta de la Secretaría de Integración Social: 14

Registros y consultas de antecedentes realizados por la Policía Nacional: 65

“La intención de esta intervención fue mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular, y sacar de circulación alimentos insalubres que encontramos en el espacio público. Con Operación Espacio Público seguiremos trabajando por mejorar las condiciones de seguridad, convivencia y salubridad de nuestra localidad», Karla Marín, alcaldesa local de Kennedy.

Compromiso con una Bogotá más ordenada

La Alcaldía Local de Kennedy reafirma su compromiso con la recuperación del espacio público, la convivencia y la seguridad.

Cada metro cuadrado recuperado representa un paso hacia una Bogotá más limpia, organizada y sostenible, donde la ciudadanía pueda disfrutar de entornos seguros y dignos.

Súmate al cambio