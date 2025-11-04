Fueron liberados los dos soldados secuestrados en asonada en La Macarena, Meta

–(Imagen ilustrativa). El comando del Ejército confirmó la liberación de dos soldados que habían sido secuestrados 24 horas antes en una asonada por habitantes de la vereda Getsemaní, del municipio de La Macarena, departamento del Meta, para impedir la captura de una mujer, en desarrollo de una operación militar de acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los dos uniformados, identificados como Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, fueron abandonados en una zona rural entre el corregimiento de San Juan de Lozada, del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá y La Macarena.

La asonada se registro tras la captura de la mujer señalada de ser integrante de las disidencias de las Farc. Aproximadamente 400 personas, quienes al parecer habrían sido objeto de constreñimiento y coacción por parte de integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño, según el reporte militar.

Este grupo de personas retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales, pero horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil, posteriormente fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido.