Con más de 13 m³ de residuos retirados, se recupera el canal Río Arzobispo en Bogotá

Foto: Alcaldía Local de Chapinero

En el marco de la estrategia distrital ‘Operación Espacio Público’, liderada por el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán, la Alcaldía Local de Chapinero desarrolló una jornada integral de limpieza y recuperación del canal Río Arzobispo, en articulación con la Alcaldía Local de Santa Fe y entidades del Distrito que dejó más dd 13 metros cúbicos de residuos y basuras retiradas.

El operativo se llevó a cabo en el tramo comprendido entre la carrera Séptima y la avenida Caracas, donde se adelantaron labores de limpieza de la ronda, recolección de residuos y desmonte de un cambuche que afectaba el espacio público. En total, se retiraron 13,5 metros cúbicos de desechos, equivalentes a cerca de 5 toneladas de residuos sólidos.

Previo a la intervención, la Secretaría de Integración Social (SDIS) adelantó una jornada de sensibilización con ciudadanos habitantes de calle, brindándoles atención y ofreciendo la ruta de servicios institucionales, con el fin de promover su restablecimiento de derechos y mitigar la ocupación inadecuada del espacio público.

Estas acciones hacen parte de los compromisos establecidos en la Mesa Local de Residuos de Chapinero, que identifica puntos críticos de acumulación de basuras y define intervenciones conjuntas para mejorar las condiciones ambientales y de salubridad en la localidad.

La Alcaldía Local de Chapinero invita a la comunidad a sumarse a este compromiso, respetando las normas de manejo de residuos y reportando cualquier infracción a través de la Línea 195, opción 8, un canal directo para recibir orientaciones sobre recolección de basuras, poda y disposición de escombros.