‘Megatoma’ en María Paz deja 86 comparendos y recupera 21.000 m² de espacio público

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, seguimos trabajando por calles más seguras, limpias y ordenadas en Kennedy. Gracias al trabajo liderado por el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Alcaldía Local de Kennedy, en articulación con varias entidades del Distrito, se realizó una nueva ‘Megatoma’ de seguridad en el sector de María Paz, en donde se realizó el traslado de un ciudadano extranjero por orden de expulsión, la imposición de 86 comparendos en vía, así como la inmovilización de 8 vehículos, la recuperación de 21.000 metros cuadrados de espacio público, entre otros.

La acción que hace parte de la estrategia de operación de espacio público contó permitió la recolección de 2.000 kilos de residuos mixtos que además generan malos olores y la proliferación de plagas que atentan directamente contra la salud de los habitantes del sector.

«En Kennedy, la seguridad y el orden se construyen con resultados contundentes, por ello, atendiendo el mandato de nuestro alcalde mayor Carlos Fernando Galán, el compromiso de esta Administración es inquebrantable: no vamos a ceder un solo metro de nuestro territorio a la ilegalidad y el desorden. Gracias a este esfuerzo interinstitucional, hoy reportamos la recuperación de 21.000 metros cuadrados de espacio público, esto no es solo una cifra, es devolverle a la ciudadanía espacio libre para caminar, transitar y vivir dignamente”, manifestó la alcaldesa Local de Kennedy, Karla Marín Ospina.

Es importante resaltar que durante la jornada la Secretaría Distrital de Integración Social realizó la socialización de la oferta institucional para 4 ciudadanos habitantes de calle, sin embargo, ninguno de ellos la aceptó.

De esta forma, la Alcaldía Local de Kennedy, sigue demostrando que el trabajo en equipo con la comunidad y las entidades es la clave para tener una Bogotá más segura, más limpia y más ordenada.