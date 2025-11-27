Crecen flujos migratorios y el país se alista para temporada récord

Foto: Migración Colombia

?Río Pato, San Vicente del Caguán.??

La Unidad Administrativa Especial conocida como Migración Colombia proyecta que el país alcanzará más de 21,7 millones de migrantes al cierre de 2025. Esto representa un crecimiento superior al 6 % frente a 2024. La entidad estima además 123.000 movimientos migratorios adicionales por mes, entre diciembre de 2025 y enero de 2026: uno de los incrementos más altos de los últimos años.

Según la información oficial, este comportamiento está directamente relacionado con el aumento del turismo internacional, la ampliación de conexiones aéreas y la mejora de la infraestructura aeroportuaria. El aeropuerto El Dorado superaría los 12,5 millones de movimientos migratorios, mientras que el aeropuerto José María Córdova cerraría el año con más de 4,1 millones de movimientos y un crecimiento del 11 %, consolidándose como uno de los hubs de mayor expansión.

En destinos turísticos clave, también se anticipan aumentos. Cartagena, desde el aeropuerto Rafael Núñez, registra 1,68 millones de movimientos, con un crecimiento del 5,7 %; y el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali alcanzará 1,14 millones de movimientos, con una variación positiva del 9 %. El aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla llegará a 410.672 migrantes, reflejando la recuperación del turismo regional y la diversificación de la oferta cultural, gastronómica y de negocios.

El incremento turístico también se evidencia en el gasto promedio de visitantes internacionales. Según cálculos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los turistas gastaron 102,3 USD diarios en Bogotá, 119,9 USD en Antioquia y 211,5 USD en Bolívar durante el primer trimestre de 2025, cifras que impulsan la economía local y la inversión en destinos prioritarios.

Frente a estas proyecciones la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, dijo que “Colombia está viviendo uno de sus mejores momentos en movilidad internacional y turismo. El aumento en más de 123.000 movimientos proyectados para esta temporada refleja la confianza de los viajeros y el posicionamiento del país como destino competitivo, moderno y en expansión. La promoción turística con la campaña ‘Colombia, el país de la belleza’ ha sido exitosa”.

En cuanto a los viajes de colombianos al exterior, se mantiene una tendencia estable durante los primeros meses del año, con preferencia hacia Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y España. El análisis por perfil de movilidad muestra una mayor participación de mujeres en viajes internacionales por turismo, así como patrones diferenciados por edad: menores que viajan por motivos familiares, jóvenes de 18 a 29 años que representan uno de los grupos más dinámicos, especialmente de Antioquia, y personas entre 30 y 39 años, que continúan siendo el segmento más activo.

En el caso de los turistas extranjeros, Estados Unidos encabeza la llegada de visitantes, seguido por México, con mayor presencia en Antioquia y la región Caribe, y otros países como Perú, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Chile, cuyas movilidades fortalecen el turismo intrarregional.

Migración Colombia recordó que, ante el incremento proyectado para la temporada, los viajeros pueden utilizar Biomig, un sistema rápido y sin filas que agiliza el control migratorio. La entidad informó que los ciudadanos extranjeros pueden emplearlo para salir del país sin necesidad de enrolamiento previo, y que el servicio está disponible de manera gratuita en el aeropuerto El Dorado, con planes de ampliación a otros aeropuertos internacionales.