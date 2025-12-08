Fiscalía y Policía Nacional impactan finanzas del ‘clan del golfo’; capturan y judicialización a tres fichas claves del blanqueo de capitales para la banda criminal

–La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dirección de Inteligencia Policial y Dirección de Investigación Criminal e Interpol, afectó de manera estructural a una red señalada de lavar los recursos procedentes del envío de estupefacientes a Estados Unidos, desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar).

La investigación da cuenta de que la organización ilegal enviaba cargamentos de clorhidrato de cocaína camuflados en contenedores que llevaban frutos secos y bananos, y en lanchas rápidas tipo gofast que hacían tránsito en países de Centroamérica con destino a Estados Unidos.

Asimismo, se conoció que, con la constitución de sociedades de papel en sectores económicos como logística portuaria, específicamente en la producción de estibas utilizadas para el transporte de banano, hotelería e inmobiliario, habrían dado apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos que serían producto de la actividad del narcotráfico. Recursos que eran canalizados a través del sistema financiero.

Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alías Cholo Banano, empresario dedicado a la exportación de frutas e inversiones deportivas en la región del Urabá y Medellín, sería el principal articulador del entramado ilegal y uno de los máximos responsables del sostenimiento financiero del ‘Clan del Golfo’ desde el 2011. Este hombre actualmente permanece recluido en la penitenciaria de máxima seguridad La Picota de Bogotá, a la espera de que se surta su trámite de extradición.

Tres de los presuntos colaboradores de alias Cholo Banano fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Apartadó (Antioquia). En los procedimientos se recolectó información financiera que evidencia el pago de nómina, la distribución de los recursos ilícitos entre las personas naturales que hacían parte del modelo de lavado de activos y de las inversiones que realizaban en inmuebles para ocultar el origen ilícito del patrimonio derivado del narcotráfico.

Los tres detenidos son: Martha Elena Santacruz Palacios, alías La Contadora, quien aprovechándose de sus conocimientos dio lugar a la creación de las empresas, administró los recursos provenientes de la actividad del blanqueo de capitales, realizó inversiones en el sector inmobiliario y llevaba una doble contabilidad para el manejo de las sociedades y la nómina de la organización.

Luis Fernando Díaz Roldan, alias Pollo, uno de los señalados socios de este esquema de lavado de activos que habría invertido los dineros del narcotráfico en 70 bienes y 2 empresas. Los elementos materiales probatorios indican que estos inmuebles eran arrendados sin contratos y el pago se daría en efectivo por montos subvalorados con el propósito evitar el rastreo. e

Juan Carlos Herrera Rodríguez, alías Juanca, que estaría implicado en la logística y movilización de diferentes sumas de dinero en efectivo en la región de Urabá.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas tres personas los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

Extinción de dominio

De manera simultánea y en un trabajo articulado entre las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, fueron impuestas medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, 9 sociedad, 4 vehículos y dinero depositado en dos productos financieros.

Los bienes afectados están avaluados preliminarmente en 70.000 millones de pesos