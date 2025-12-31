Nuevo año: Al otro lado del mundo ya se dió la bienvenida al 2026

–(Imagen creada por inteligencia artificial-RT).Mientras la mayor parte del planeta, incluida Colombia, cuenta las últimas horas de 2025 para el cambio de año, Auckland, Nueva Zelanda, (11:12 GMT) ya dio la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales sobre la Sky Tower.

08:35 GMT: El primer rincón del planeta que ya ha recibido al nuevo año es la isla de Kiritimati, o isla de Navidad, que forma parte de la República de Kiribati.

11:05 GMT: También Samoa y las Islas Tonga en Oceanía ya han recibido el año 2026, adelantándose varias horas al resto del mundo debido a su huso horario en el Pacífico sur.

??Auckland, New Zealand enters the 2026 New Year with fireworks at the Sky Tower. pic.twitter.com/URZQvsH1MC — Crannofonix (@CrannofonixNews) December 31, 2025

En este último día de 2025, el planeta se prepara para recibir el Año Nuevo. Desde los primeros husos horarios del Lejano Oriente, hasta las ciudades del continente americano, se suceden celebraciones con fuegos artificiales, conciertos al aire libre, multitudes en las calles y ceremonias religiosas que marcan el cambio de año.

12:08 GMT

Los habitantes de las penínsulas de Kamchatka y Chukotka fueron los primeros de Rusia en dar la bienvenida al año 2026.

12:02 GMT

Las islas Marshall, Fiji y Tuvalu saludan al año 2026. Estos pequeños Estados insulares del Pacífico se encuentran entre los primeros territorios del mundo que dejaron atrás el 2025.

