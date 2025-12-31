    • Internacional

    Nuevo año: Al otro lado del mundo ya se dió la bienvenida al 2026

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imagen creada por inteligencia artificial-RT).Mientras la mayor parte del planeta, incluida Colombia, cuenta las últimas horas de 2025 para el cambio de año, Auckland, Nueva Zelanda, (11:12 GMT) ya dio la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales sobre la Sky Tower.

    08:35 GMT: El primer rincón del planeta que ya ha recibido al nuevo año es la isla de Kiritimati, o isla de Navidad, que forma parte de la República de Kiribati.

    11:05 GMT: También Samoa y las Islas Tonga en Oceanía ya han recibido el año 2026, adelantándose varias horas al resto del mundo debido a su huso horario en el Pacífico sur.

    En este último día de 2025, el planeta se prepara para recibir el Año Nuevo. Desde los primeros husos horarios del Lejano Oriente, hasta las ciudades del continente americano, se suceden celebraciones con fuegos artificiales, conciertos al aire libre, multitudes en las calles y ceremonias religiosas que marcan el cambio de año.

    12:08 GMT

    Los habitantes de las penínsulas de Kamchatka y Chukotka fueron los primeros de Rusia en dar la bienvenida al año 2026.

    12:02 GMT

    Las islas Marshall, Fiji y Tuvalu saludan al año 2026. Estos pequeños Estados insulares del Pacífico se encuentran entre los primeros territorios del mundo que dejaron atrás el 2025.

    (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte