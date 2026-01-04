Asista y disfrute de las actividades de la primera Ciclovía de Bogotá este 2026
Foto: IDRD
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este domingo 4 de enero de 2026. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.
Recuerda que el gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.
Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá
Campañas de comportamiento vial
Recuerda las normas de la Ciclovía para que disfrutes de forma segura la jornada. El domingo 4 de enero se tendrán los siguientes puntos:
- Calle 26 por carrera 19B.
- Calle 116 por carrera 15.
- Carrera Novena por calle 140.
Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía
Este domingo 4 de enero, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.
Puntos ubicados en:
- Carrera Séptima con calle 36 frente al Parque Nacional.
- Calle 54 sur con carrera 95.
Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía
Aprende a montar bicicleta. El domingo 4 de enero, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:
- Carrera 24 con calle 42.
- Avenida Boyacá con calle 134.
- Calle 54 sur con carrera 95A.
Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz
Este domingo 4 de enero, se tendrán puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:
- Avenida Boyacá por calle 26.
- Carrera Séptima por calle 60.
- Carrera Séptima por calle 28.
- Avenida Boyacá por carrera 24.
En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.