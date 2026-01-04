Asista y disfrute de las actividades de la primera Ciclovía de Bogotá este 2026

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este domingo 4 de enero de 2026. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.

Recuerda que el gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá

Campañas de comportamiento vial

Recuerda las normas de la Ciclovía para que disfrutes de forma segura la jornada. El domingo 4 de enero se tendrán los siguientes puntos:

Calle 26 por carrera 19B.

Calle 116 por carrera 15.

Carrera Novena por calle 140.

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este domingo 4 de enero, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Puntos ubicados en:

Carrera Séptima con calle 36 frente al Parque Nacional.

Calle 54 sur con carrera 95.

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El domingo 4 de enero, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42.

Avenida Boyacá con calle 134.

Calle 54 sur con carrera 95A.

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo 4 de enero, se tendrán puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Avenida Boyacá por calle 26.

Carrera Séptima por calle 60.

Carrera Séptima por calle 28.

Avenida Boyacá por carrera 24.

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.