Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 4 de enero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 4 de enero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante este domingo 4 de enero se espera:

En la madrugada, se prevé cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

En las primeras horas de la mañana, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado con tiempo seco. Luego, incremento de la nubosidad sin descartar la presencia de lloviznas intermitentes en sectores dispersos del oriente de la ciudad, especialmente en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal. Predominio de tiempo seco para el resto del área.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.