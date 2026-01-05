Así están los corredores de entrada y salida de Bogotá hoy 4 de enero de 2026
Foto: @BogotaTransito
En general, hay buenas condiciones de movilidad en los corredores de salida y entrada de la ciudad. Durante la tarde se reporta flujo vehicular medio -alto en la Vía al Llano.
Así están las vías en Bogotá hoy domingo 4 de enero de 2026
Corte 5:00 p. m.:
Continúa el ingreso y salida de viajeros en condiciones favorables de movilidad en los principales corredores de la capital. Hay flujo vehicular medio -alto en la Vía al Llano.
Corte 3:30 p. m.
Continúa el ingreso y salida de viajeros en condiciones favorables de movilidad en los principales corredores de la capital. Hay flujo vehicular medio en la calle 13.
Corte 12:00 del mediodía
Continúa la entrada y salida de viajeros en los principales corredores de la ciudad. Hay flujo vehicular alto en la autopista Sur:
Corte 8:30 a. m.:
Se reporta flujo vehicular bajo en los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.
Corte 6:10 a. m.:
Bogotá inicia el día con buenas condiciones en la movilidad: flujo vehicular bajo.
Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para tu viaje:
- Planea horarios de viaje y rutas alternas.
- Respeta los límites de velocidad.
- No conducir bajo los efectos del alcohol.
- Atiende las indicaciones de las autoridades en vía.