    • Bogotá

    Así están los corredores de entrada y salida de Bogotá hoy 4 de enero de 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de agentes de tránsito en una vía de BogotáFoto: @BogotaTransito

    En general, hay buenas condiciones de movilidad en los corredores de salida y entrada de la ciudad. Durante la tarde se reporta flujo vehicular medio -alto en la Vía al Llano.

    Así están las vías en Bogotá hoy domingo 4 de enero de 2026

    Corte 5:00 p. m.:

    Continúa el ingreso y salida de viajeros en condiciones favorables de movilidad en los principales corredores de la capital. Hay flujo vehicular medio -alto en la Vía al Llano.

    Corte 3:30 p. m.

    Continúa el ingreso y salida de viajeros en condiciones favorables de movilidad en los principales corredores de la capital. Hay flujo vehicular medio en la calle 13.

    Corte 12:00 del mediodía 

    Continúa la entrada y salida de viajeros en los principales corredores de la ciudad. Hay flujo vehicular alto en la autopista Sur:

    Corte 8:30 a. m.:

    Se reporta flujo vehicular bajo en los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

    Corte 6:10 a. m.:

    Bogotá inicia el día con buenas condiciones en la movilidad: flujo vehicular bajo.

    Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para tu viaje: 

    • Planea horarios de viaje y rutas alternas.
    • Respeta los límites de velocidad.
    • No conducir bajo los efectos del alcohol.
    • Atiende las indicaciones de las autoridades en vía.

    Giovanni Alarcón M.
