Así están los corredores de entrada y salida de Bogotá hoy 4 de enero de 2026

Foto: @BogotaTransito

En general, hay buenas condiciones de movilidad en los corredores de salida y entrada de la ciudad. Durante la tarde se reporta flujo vehicular medio -alto en la Vía al Llano.

Así están las vías en Bogotá hoy domingo 4 de enero de 2026

Corte 5:00 p. m.:

Continúa el ingreso y salida de viajeros en condiciones favorables de movilidad en los principales corredores de la capital. Hay flujo vehicular medio -alto en la Vía al Llano.

Corte 3:30 p. m.

Continúa el ingreso y salida de viajeros en condiciones favorables de movilidad en los principales corredores de la capital. Hay flujo vehicular medio en la calle 13.

Corte 12:00 del mediodía

Continúa la entrada y salida de viajeros en los principales corredores de la ciudad. Hay flujo vehicular alto en la autopista Sur:

Corte 8:30 a. m.:

Se reporta flujo vehicular bajo en los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

Corte 6:10 a. m.:

Bogotá inicia el día con buenas condiciones en la movilidad: flujo vehicular bajo.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para tu viaje: