Recuperados 250 m² de espacio público en Los Mártires, centro de Bogotá, durante operativo

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires

La Alcaldía Local de Los Mártires adelantó una jornada de recuperación del espacio público y sensibilización ciudadana, con el objetivo de fortalecer el orden, la movilidad y la convivencia en la localidad. Este operativo permitió la recuperación de 250 metros cuadrados de calle y andenes.

Durante la jornada se logró la recuperación de cerca de 250 metros de espacio público, una acción que contribuye a mejorar las condiciones de movilidad para peatones, residentes y comerciantes del sector, y a garantizar un uso adecuado de los espacios comunes.

Esta actividad contó con el acompañamiento de los Gestores de la Alcaldía Local, los Gestores de Convivencia y el apoyo de la Policía de Bogotá.

De manera complementaria, se realizó un proceso de sensibilización a 55 personas, en el que se socializó la normatividad vigente sobre el uso del espacio público y se promovieron prácticas de convivencia ciudadana basadas en el respeto y la corresponsabilidad.

Como parte de las acciones preventivas, la Policía de Bogotá adelantó requisas de control, orientadas a fortalecer la seguridad y la tranquilidad de la comunidad. La jornada finalizó sin novedades de gravedad, evidenciando el impacto positivo del trabajo articulado entre las entidades distritales y la ciudadanía.

La Alcaldía Local de Los Mártires continuará desarrollando este tipo de intervenciones en el territorio, reafirmando su compromiso con una localidad más organizada, segura y con mejores condiciones de vida para todas y todos.