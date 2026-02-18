Así está la movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy miércoles 18 de febrero

Foto: TransMilenio.

En la mañana de hoy miércoles 18 de febrero de 2026, se presentó un siniestro vial en la localidad de Fontibón entre automóvil y motociclista en la av. El Dorado con avenida Ciudad de Cali.

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy miércoles 18 de febrero de 2026

Av. El Dorado con av. Cali

Corte 11:57 a.m.

?Siniestro vial en la localidad de Fontibón entre automóvil y motociclista en la av. El Dorado con avenida Ciudad de Cali, sentido occ-or. Ambulancia y Tránsito en el punto.

Se tiene afectación de un carril de la calzada lenta y uno de la rápida.

Cierre vial preventivo implementado en la Autonorte con calle 209

Corte 08:59 a. m.

Se levanta el cierre vial preventivo implementado en la Autonorte con calle 209. Al momento se realiza gestión del tráfico en la zona afectada por la fuga de gas. ??Paso controlado.

Corte 06:57 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Chapinero entre automóvil y motociclista, en la carrera Séptima con calle 45, sentido sur-norte. ? Tránsito lento en el corredor.

? Grupo Guía y unidad de ambulancia atienden la novedad.

? Vía alterna: Av. Circunvalar.

—

Corte 06:27 a. m.

? Se mantiene el cierre vial en la autopista Norte con calle 209, por el daño de una tubería de gas. Agentes Civiles vigilan y monitorean el tránsito seguro de los ciudadanos por esta zona.