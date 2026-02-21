Más de 34.000 maestros presentan prueba para ascender en el escalafón y mejorar su salario

–Un total de 34.862 maestras y maestros del sector oficial presentan este domingo 22 de febrero la prueba que les permitirá ascender en el escalafón y mejorar su nivel salarial, como parte del proceso de evaluación que adelanta el Ministerio de Educación.

Los docentes, que hacen parte del estatuto docente de 2022 (Decreto 1278 de 2002) participan en este proceso para que se reconozca su formación, experiencia y desempeño en las aulas.

La prueba se realizará en 56 municipios en 31 departamentos y contará con 76 puntos de aplicación. Los resultados se publicarán el 16 de marzo y para quienes deseen presentar reclamaciones podrán hacerlo entre el 17 y el 24 de marzo.

“Desde el Gobierno de Cambio dignificamos la educación pública cuando dignificamos la labor docente. Mejorar sus condiciones laborales es también fortalecer la calidad educativa y el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes», expreso la viceministra (e) de Educación, Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina.

El proceso evalúa las competencias pedagógicas, la trayectoria profesional y la experiencia del trabajo que día a día realizan los docentes y directivos docentes en las instituciones educativas oficiales.

También tiene en cuenta otros factores como la experiencia y la zona donde labora el docente. La lista definitiva de quienes ascienden o se reubican salarialmente se publicará el 12 de mayo, junto con los actos administrativos correspondientes.

La aplicación de la prueba está a cargo de la Universidad de Antioquia, según la Resolución 018987 del 17 de septiembre de 2025.

?Recom?endaciones

—Consulte su citación en https://poderevaluar.org.co/#/ . La información fue enviada al correo registrado en la plataforma.

—La prueba se aplicará de 8:00 a.m. a 12:00 m. Se recomienda llegar desde las 7:00 a.m. recuerde que después de las 8:00 am nadie podrá entrar a la aplicación

—Lleve copia impresa o digital de la citación (disponible en la sección ‘Mi Cuenta’).

—Presente su documento original de identidad.

—Lleve lápiz de mina negra número 2, borrador y tajalápiz. No se recomienda usar lapiceros ni portaminas.