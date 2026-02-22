    • Bogotá

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 24 al jueves 26 de febrero de 2026 en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). De este martes 24 al jueves 26 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 24 de febrero de 2026

    Engativá

    Paris, Florencia
    De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
    9:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Puente Aranda

    Los Ejidos, Gorgonzola
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 38 a la Transversal 42
    9:00 a.m.
    24 horas
    Camio de hidrante

    Bosa

    Bosa Centro, Bosa La Estación
    De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente
    De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F
    De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16
    De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D
    De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Suba

    Sabana Tibabuyes Norte, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental
    De la Carrera 115 a la Carrera 153A, entre la Calle 139 a la Calle 153
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental La Roca (Predio), Barrancas Oriental – Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama, Lote 95 Anexo Barrio Soratama.
    De la Calle 119 a la Calle 198, entre la Carrera 7 a la Carrera 10 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de válvula

    Ciudad Bolivar

    Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I
    De la Carrera 77C a la Transversal 50, entre la Calle 64A Sur a la Diagonal 74 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Miércoles 25 de febrero de 2026

    Bosa

    Bosa La Libertad
    De la Calle 57 Sur a la Calle 59C Sur, entre la Carrera 87G a la Carrera 87L
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Usme

    Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal, Palermo Alto.
    De la Calle 67 Sur a la Calle 67B Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 4 Este
    10:00 a.m.
    4 horas
    Mantenimiento correctivo

    Usme

    Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio.
    De la Calle 90 Sur a la Calle 118 Sur, entre la Avenida Carrera 1 a la Carrera 10B Este
    9:00 a.m.
    12 horas
    Mantenimiento preventivo

    Rafael Uribe Uribe

    Los Molinos
    De la Carrera 5L a la Carrera 5, entre la Diagonal 48L Sur a la Calle 48P Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    Soacha

    Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño
    De la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 4
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Soacha

    Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra
    De la Calle 44 a la Calle 49C, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 21 Este
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor


    Jueves 26 de febrero de 2026

    Kennedy

    Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Provivienda Occidental, Asturias, Carimagua, Urb. Lucerna, Urb. Parques de Carimagua, Timiza, Urbanización Parques de Timiza, Cumbres de Timiza, Conjunto Residencial Los Cristales, Conjunto Residencial Alamedas de Timiza, Urbanización Parque Residencial Timiza, Conjunto Residencial Tonoli, Palenque, Pastrana
    De la Avenida Primero de Mayo a la Calle 45 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Avenida Villavicencio
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Kennedy

    Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José Antonio Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano
    De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69 a la Carrera 104
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Teusaquillo

    Ciudad Salitre Suroriental, Ciudad Salitre Nororiental
    De la Carrera 50 a la Carrera 60, entre la Calle 22 a la Calle 22B
    8:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de totalizadora

    Bosa

    Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa, Villa Emma, Zona El Descanso
    De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 Sur
    De la Carrera 86B a la Transversal 88C, a la Calle 70A Sur a la Calle 73A Sur
    De la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    El Contador, Los Cedros
    De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 134 a la Calle 142
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    La Carolina, Country Club
    De la Carrera 9 A LA 15, entre la Calle 127 a la Calle 134
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    Cedritos, Cedro Narvaez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental, Cedro Salazar
    De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Ciudad Bolivar

    Juan José Rendon, San Francisco y Millan
    Diagonal 62D Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 30 a la Carrera 18U
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte