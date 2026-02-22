Cortes de luz este lunes 23 de febrero de 2026 en Bogotá, Soacha, Cota y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 23 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Cota y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Fontibón

Barrio El Chanco I. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 13 a calle 15. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 33 a carrera 35. Desde las 8:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Aguas Claras. De la carrera 20 este a carrera 22 este entre calle 12 sur a calle 16 sur. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Julio Florez. De la carrera 59 a carrera 71 entre calle 104 a calle 115. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Potosí. De la calle 115 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 71. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San José de Bavaria. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 179 a calle 181. Desde las 8:00a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71. Desde las 7:45 a.m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Campín Occidental. De la calle 55 a calle 57 entre carrera 29 a carrera 31. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Chapinero Occidental. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 53 a calle 55. Desde las 1:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Bibiana. De la calle 99 a calle 104 entre carrera 21 a carrera 24. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha, Cundinamarca

Soacha – Comuna 2. Barrio San Luis. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 18 a calle 20. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Cota, Cundinamarca

Vereda Vuelta Grande. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Vereda Río Grande. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.