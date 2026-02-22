Cortes de luz este lunes 23 de febrero de 2026 en Bogotá, Soacha, Cota y Cajicá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 23 de febrero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Cota y Cajicá, Cundinamarca.
Localidad de Fontibón
Barrio El Chanco I. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 13 a calle 15. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Estación Central. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 33 a carrera 35. Desde las 8:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Aguas Claras. De la carrera 20 este a carrera 22 este entre calle 12 sur a calle 16 sur. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Julio Florez. De la carrera 59 a carrera 71 entre calle 104 a calle 115. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Potosí. De la calle 115 a calle 117 entre carrera 69 a carrera 71. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio San José de Bavaria. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 179 a calle 181. Desde las 8:00a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Santa Rosa. De la calle 114 a calle 116 entre carrera 69 a carrera 71. Desde las 7:45 a.m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Campín Occidental. De la calle 55 a calle 57 entre carrera 29 a carrera 31. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Chapinero Occidental. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 53 a calle 55. Desde las 1:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Santa Bibiana. De la calle 99 a calle 104 entre carrera 21 a carrera 24. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
—
Municipios aledaños a Bogotá
—
Soacha, Cundinamarca
Soacha – Comuna 2. Barrio San Luis. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 18 a calle 20. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Cota, Cundinamarca
Vereda Vuelta Grande. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Cajicá, Cundinamarca
Vereda Río Grande. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.