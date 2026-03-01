Conozca las actividades en la Ciclovía de Bogotá para este domingo 1 de marzo

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 1 marzo de 2026. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, domingo 1 marzo

Ciclovía en Patines

Aprende a montar en patines. Este domingo 1 de marzo en:

• Carrera Novena con calle 116.

Ciclovía Te Cuida

Se tendrán actividades lúdicas y recreativas para todos, este domingo 1 de marzo en:

Carrera Séptima con calle 36, frente al Parque Nacional.

Ciclovía alternativa

Este domingo 01 de marzo, se contará con un punto para la práctica Pickleball y Panna Street, así como con actividades recreativas para la ciudadanía, en:

Carrera Novena con calle 116

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este domingo 01 de marzo, en el punto se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Puntos ubicados en:

Carrera Séptima con calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con carrera 95 .

Conoce también: El Concierskazo Fest 2026 llega al mirador artístico de Bogotá ¡Asiste gratis este domingo 1 de marzo!

Escuela de la bicicleta

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía, estaremos enseñando a los usuarios a montar bicicleta.

El 01 de marzo, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42.

Avenida Boyacá con calle 138 .

Carrera Séptima con calle 37, frente al Parque Nacional.

Calle 54 sur con carrera 95.

Carrera 50 con calle Tercera, frente al parque el Sol.

Secretaría Distrital de Salud – Cuídate, sé feliz

Este domingo 1 de marzo, se contará con puntos ‘Cuídate y sé feliz’ de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) sobre la Ciclovía de Bogotá.

Únete al más cercano:

Carrera Séptima con calle 60.

Carrera Séptima con calle 28.

Avenida Boyacá con calle 26.

Avenoda Boyacá con carrera 24.

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud.