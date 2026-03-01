Conozca los cierres y desvíos viales por la Carrera Atlética Pedagógica Run 2026 este domingo 1 de marzo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este domingo 1 de marzo de 2026, se lleva a cabo en Bogotá la Carrera Atlética Pedagógica Run 2026, por lo que habrá cierres viales en puntos de la avenida carrera Novena y calle 127 y desvíos por la calle 98, avenida NQS y otros corredores viales en las localidades de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Para llevar a cabo la Carrera Atlética Pedagógica Run 2026, este domingo 01 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en puntos de la avenida carrera 9 y la avenida calle 127.

Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora de habilitación

Avenida carrera Novena entre calle 134 y avenida calle 98 cierre total – calzada occidental, de 6:00 a. m. del 1 de marzo a 11:00 a. m. del 1 de marzo.

Avenida calle 127 entre avenida carrera Novena y avenida carrera 11 cierre total – conectante norte a occidente, de 6:00 a. m. del 1 de marzo a 11:00 a. m. del 1 de marzo.

Recorrido de la carrera 10K

Salida en el Instituto Pedagógico Nacional, ubicado en la avenida calle 127 #11-20 costado norte, avenida calle 127 por avenida carrera Novena en la conectante norte a occidente al oriente – avenida carrera Novena (calzada occidental) al norte – retorno al sur a la altura de la calle 133 – avenida carrera Novena (calzada occidental) al sur – retorno al norte a la altura de la calle 98 – avenida carrera Novena (calzada occidental) al norte – avenida calle 127 (conectante norte-occidente) al occidente, ingreso al Instituto Pedagógico Nacional lugar donde termina el recorrido.

Desvíos autorizados Las personas que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera Novena, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera Séptima al sur (ver mapa 1).

Quienes se desplacen por la avenida calle 134 en sentido occidente – oriente deberán continuar al oriente por la avenida calle 134 y avenida carrera Séptima al sur o al norte (ver mapa 1). Mapa 1.