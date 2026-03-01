Consulte los barrios de Bogotá, Mosquera y Soacha que tienen cortes de luz este domingo 1 de marzo
Foto: Enel Colombia
Este domingo 1 de marzo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Mosquera y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz el domingo 1 de marzo de 2026
Localidad de Barrios Unidos
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 27 a carrera 9 entre calle 63 a calle 65 – Barrio La Paz.
Localidad de Fontibón
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 24 a calle 27 entre carrera 97 a carrera 101 – Barrio San José de Fontibón.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este domingo primero de marzo
Municipio de Mosquera, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 13 entre calle 8 a calle 12 – Municipio de Mosquera.
Municipio de Soacha (Comuna 6), en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 1 a calle 3 – Barrio San Juan del Ubaté.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 11 a calle 13 – Barrio Ubaté.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.