Consulte los barrios de Bogotá, Mosquera y Soacha que tienen cortes de luz este domingo 1 de marzo

Foto: Enel Colombia

Este domingo 1 de marzo de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Mosquera y Soacha en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el domingo 1 de marzo de 2026

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 27 a carrera 9 entre calle 63 a calle 65 – Barrio La Paz.

Localidad de Fontibón

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 24 a calle 27 entre carrera 97 a carrera 101 – Barrio San José de Fontibón.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este domingo primero de marzo

Municipio de Mosquera, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 9 a carrera 13 entre calle 8 a calle 12 – Municipio de Mosquera.

Municipio de Soacha (Comuna 6), en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 1 a calle 3 – Barrio San Juan del Ubaté.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 11 a calle 13 – Barrio Ubaté.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: