El Concierskazo Fest 2026 llega gratis al mirador artístico de Bogotá este domingo 1 de marzo

Foto: Idartes.

Bogotá vivirá una nueva experiencia cultural con El Concierskazo Fest 2026, un festival internacional gratis que une ska, teatro y artes gráficas en un solo escenario. El evento se realiza este domingo 1 de marzo de 2026 en el Teatro al aire libre La Media Torta, con una jornada continua de 8 horas de programación, desde las 11:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., y entrada gratis hasta completar aforo.

El festival es posible gracias a que El Punto Ska resultó ganador de la Invitación Cultural “¡Arma tu festival! Eventos artísticos en los Escenarios Móviles o en el Teatro al aire libre La Media Torta– Idartes 2025”, lo que permite que El Concierskazo Fest 2026 haga parte de la programación oficial del escenario y garantice el acceso gratuito para el público.

El Concierskazo Fest 2026 reunirá a Triciclo Circus Band (México), El Punto Ska, La Real Skademia, Breska, La Raska y Skartone. La jornada se complementa con la participación de los selectores Big Dirty Beat, Christine Killer y Black Rooster Selectah, y una curaduría pensada para ofrecer una experiencia continua, diversa y de alta calidad para los públicos que siguen el ska y sus cruces con otras expresiones urbanas.

Los presentadores de El Concierskazo Fest serán Diana “Amaranta”, gestora cultural y bailarina bogotana, e Iván Samudio, reconocido periodista, locutor y podcaster, fanático del ska bogotano, director de Anti*Cast (podcast) y 4LT3R (único programa radial en FM dedicado al Ska, al punk y al hardcore).

La programación incluirá además una feria de emprendimientos en alianza con Memorias Colombia, fundación de excombatientes de la localidad de La Candelaria; una estampatón, donde el público podrá llevar su camiseta y estamparla por $10.000 COP; y una intervención de pintura en vivo y arte graffiti a cargo de Mat Creativo (SIC), fortaleciendo el cruce entre música, memoria, economía cultural y artes visuales.

Como parte central del festival, El Punto Ska realizará el lanzamiento oficial de su videoclip “Sweet Loretta”, además, la banda llegará al evento tras el estreno de su nuevo sencillo “Babylon”, que será lanzado el 21 de febrero en el marco de las Ska Punkie Reggae Parties, una colaboración en versión rap junto a Desorden Social Rap, reafirmando el espíritu colaborativo y experimental que caracteriza al proyecto.