Este 1 de marzo: Asista a la obra de teatro ‘Los Lenguajes de los árboles’ en Ciudad Bolívar

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a las familias de Bogotá a disfrutar este domingo 1 de marzo de 2026, de la presentación de la obra de teatro ‘Los Lenguajes de los árboles’, una creación multidisciplinar de la agrupación Bajo La Sombra del Árbol. ¡Asiste al centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12 de la localidad de Ciudad Bolívar!

La obra ‘Los Lenguajes de los árboles’ se inspira en las historias que se esconden en sus ramas, en los juegos que se tejen alrededor de sus troncos, y que construyen breves relatos e interacciones con la familia.

A partir de actividades lúdicas, música en vivo, palabra, video y objetos, el público evocará el baile del viejo Samán, acompañará a una niña que carga en sus brazos la semilla de un Roble, será testigo del destino de un pobre e incomprendido Eucalipto y ayudará al encuentro de dos Yarumos. Estas cuatro historias o episodios son atravesados por cuatro viajeros que buscan un refugio bajo el último árbol de la Tierra.

Bajo la Sombra del Árbol es un colectivo de artistas interesados en el juego, la creación y la pedagogía, encaminados al desarrollo infantil y a la construcción de espacios de participación para niñas y niños.

Detalles