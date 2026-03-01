Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 1 de marzo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 1 de marzo de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En la madrugada, se estima cielo mayormente nublado y predominio de tiempo seco.

Para la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras a moderadas en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Usme.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.