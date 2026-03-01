Revise los cierres y desvíos por la Carrera del Bienestar Farmatodo en Bogotá este 1 de marzo
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Con el fin de llevar a cabo la Carrera del Bienestar Farmatodo el próximo domingo 1 de marzo de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó afectaciones y/o cierres viales.
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre hora y habilitación
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y 20 metros al occidente de la carrera 59, total, de 10:00 a. m. del 28 de febrero de 2026 a 02:00 p. m. del 01 de marzo de 2026.
- Avenida carrera 60 (calzada oriental) entre avenida calle 26 y calle 24A, total, de 10:00 a. m. del 28 de febrero de 2026 a 02:00 p. m. del 01 de marzo de 2026.
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre carrera 66 y avenida carrera 60, total, 04:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 11:00 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 10:00 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Calzada occidental de la avenida carrera 50 entre avenida calle 53 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza), total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 09:55 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Calzada norte de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la carrera 52, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 09:20 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 09:20 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 09:10 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 53 y la avenida calle 26, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 09:10 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Avenida calle 53 (calzada norte) entre la carrera 66A y la carrera 27, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 09:00 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Avenida calle 53 (calzada sur) entre la carrera 66A y la avenida carrera 60, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 09:00 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 08:40 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Calle 53B Bis entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 28, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 08:40 a. m. del 01 de marzo de 2026.
- Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C, total, 06:00 a. m. del 01 de marzo de 2026 a 08:40 a. m. del 01 de marzo de 2026.
Recorrido de la carrera 12K:
El recorrido inicia en la calzada de servicio sur de la avenida calle 26 por carrera 59, avenida calle 26 (calzada de servicio sur) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al norte – calle 44 (calzada sur) al occidente – carrera 52 al norte – calle 44 (calzada norte) al occidente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte – avenida calle 53 (calzada norte) al oriente – carrera 28 al norte – transversal 28 (calzada occidental) al norte – retorno al sur a la altura de la transversal 26 – transversal 28 (calzada occidental) al sur – carrera 28 al sur – avenida calle 53 (calzada norte) al occidente – avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur – calle 42 al oriente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte – calle 44 (calzada sur) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) por carrera 59, lugar donde termina el recorrido. (Ver mapa 1).
Desvíos autorizados
? Las personas que circulen sentido oriente – occidente por la avenida La Esperanza y toman la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar al occidente por la avenida la Esperanza – avenida carrera 68 al norte – avenida calle 26 al oriente (Ver mapa 2 – color azul).
? Quienes se mueven sentido oriente – occidente por la avenida calle 26 y toman la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar al occidente por la avenida calle 26 y avenida carrera 68 al norte (Ver mapa 2 – color negro).
? Las personas que van en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y toman la avenida calle 53 al oriente, deberán continuar por avenida carrera 68 al norte y avenida calle 63 al oriente (Ver mapa 3 – color negro).
? Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 60, deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y avenida carrera 68 al sur o avenida Rojas al sur (Ver mapa 3 – color azul).
? Los residentes del sector de Paulo VI podrán salir del sector a través de la transversal 59A al norte – calle 59 al oriente o avenida calle 63 al oriente (Ver mapa 4).
? Los residentes del sector de Paulo VI podrán ingresar al sector desde el oriente por la calle 59 o avenida calle 63 – avenida carrera 50 al sur – calle 59 (Ver mapa 5).
? Se implementará un ingreso exclusivo a los residentes del Paulo VI segundo sector por el carril norte de la avenida calle 53 entre avenida carrera 50 y carrera 57 (Ver mapa 6 – color negro).
? Las personas que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 53, deberán tomar carrera 24 – transversal 24 al norte – avenida calle 63 al occidente (Ver mapa 7).
? Quienes se desplacen en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B o calle 53B Bis al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur (Ver mapa 8).
? Quienes se desplacen en sentido norte – sur por la avenida NQS y toman la diagonal 61C al oriente y transversal 28 al sur, deberán continuar al sur por la avenida NQS – avenida calle 53 al oriente (Ver mapa 9 – color negro).