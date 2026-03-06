Congestión en algunas vías de Bogotá hoy viernes 6 de marzo ¡Conozca el reporte!

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.

Durante la mañana de hoy viernes 6 de marzo de 2026, se han registrado distintos siniestros viales que han afectado la movilidad en la ciudad.

Esta situaciones pueden generar retrasos en rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy viernes 6 de marzo de 2026

Corte 7:50 a.m.

Siniestro entre taxi y automóvil, en la localidad de Fontibón, en la Av. La Esperanza con Carrera 82, sentido oriente – occidente. Ambulancia en el punto. Unidad de Tránsito asignada.

—

Corte 7:40 a. m.

Actualización

Grupo Guía y Tránsito gestionan el tráfico en el corredor de la Calle 80 desde la transversal 94 hasta los límites del Distrito (Puente de Guadua).

Ruta alterna: Calle 13.

Se registra congestión vehicular saliendo.

—

Corte 7:39 a. m.

Se presentan afectaciones viales en la Av. Cali.

?Siniestro entre automóvil y ciclista, en la Av. Cali con Calle 89, sur – norte.

?Siniestro entre dos motociclistas, en la Av. Cali con Calle 90, norte – sur.

Corte