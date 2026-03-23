En Bogotá cero tolerancia al tráfico ilegal de madera: incautados 11,45 m³ de nogal, pino y tometo

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

En un operativo de control en vía pública en el occidente de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y el Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá, decomisaron 11.45 metros cúbicos de madera de nogal, pino y tometo, equivalente a 20 árboles aproximadamente, cuando eran movilizados en un tractocamión sin permisos ambientales. Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas.

La carga procedente del departamento del Quindío, y que transitaba por la localidad de Fontibón, no coincidía en su totalidad con la cantidad y las especies reportadas en el Salvoconducto Único Nacional – SUNL. Adicionalmente, la placa del vehículo registrada en el mismo documento, también presentaba inconsistencias.

“La protección de la biodiversidad nacional es una prioridad para la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán. En esta administración hemos decomisado 179,19 metros cúbicos de productos del bosque extraídos de manera ilegal o sin los permisos ambientales necesarios. Nuestro mensaje a las empresas que comercializan y transportan productos forestales, es que se debe cumplir la normativa ambiental. Así garantizamos el equilibrio de los bosques naturales”, afirmó la secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto.

La Secretaría Distrital de Ambiente ya inició un proceso sancionatorio contra las dos personas capturadas que podrían enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos.

Como autoridad ambiental, la SDA, extiende un llamado a las empresas que comercializan y transportan productos forestales, para que tramiten los permisos necesarios, completos y bajo la normativa ambiental vigente, requeridos en este tipo de procedimientos que involucran los recursos naturales de nuestro país.