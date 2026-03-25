Tragedia del Hércules 130 de la FAC: Medicina Legal confirma identidad de 10 de los 69 uniformados muertos

–El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informo este miércoles en un comunicado que como resultado de los análisis forenses adelantados hasta el momento ha logrado identificar plenamente a 10 de los 69 uniformados fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Medicina Legal indicó que recibió en la ciudad de Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro para adelantar los respectivos procesos técnico-científicos de identificación y los reconocidos hasta ahora son:.

1 – Ariel Leonardo Villota Guevara.

2 – MY. Jaime Alexander Fernández Camargo.

3 – Yeferson Fabian Otavo Yaima.

4- Andrés Javier Moreno Chavez.

5- Luis Eduardo Blanco Hernández.

6 – Mateo Herrera López.

7 – Benjamín Esteban Pérez Torres.

8 – Jhonathan Stid Pinzon Reyes.

9 – Rafael Santos Guerra Almeida.

10 – Daniel Esteban Arias Pérez.

El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares.

Esta árdua y penosa labora la adelantan doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo. Todos trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

En el comunicado, el Instituto de Medicina Legal, expresó a las familias de las víctimas su solidaridad y reiteró su compromiso con el país en el cumplimiento de la misión forense.