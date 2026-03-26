Joven española recibirá este jueves la eutanasia tras dos años de batalla legal contra su padre

–(Noelia Castillo en entrevista televisiva días antes de recibir la eutanasia). Este jueves (a las doce horas de Colombia), llega a su fin la historia de Noelia Castillo, la joven española que lleva dos años batallando en los tribunales para acceder a la eutanasia, un derecho que la justicia le ha reconocido hasta en cinco ocasiones.

Se trata del caso más polémico desde que, en 2021, España aprobara la ley que legalizaba la eutanasia para determinados casos con aval médico, debido a la frontal oposición de su padre, que llevó el caso a los tribunales.

Un tribunal de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Tribunal Supremo de España, el Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dado la razón sucesivamente a la mujer de 25 años. A las seis de esta tarde, terminará el sufrimiento que Castillo lleva años relatando.

Una infancia feliz y una adolescencia de oscuridad

La joven barcelonesa tuvo una infancia feliz, los únicos recuerdos que puede calificar de ese modo en su corta vida. Todo se truncó en su adolescencia.

Los problemas económicos hicieron que se perdiera la casa donde creció. A los 13 años, sus padres se separaron y ella fue diagnosticada con un trastorno obsesivo compulsivo y luego con un trastorno límite de la personalidad.

Las circunstancias de su entorno hicieron que acabara en un hogar para menores tutelado por la administración. Allí, Castro admite que se juntó con malas compañías que le llevaron al consumo de drogas y a una primera agresión sexual a manos de quien entonces era su pareja.

En ese contexto sucedieron otras agresiones de esas características hasta que, en 2022, sufrió una violación grupal que fue definitiva para deteriorar aún más su salud mental.

Pocos días después de esa agresión intentó suicidarse lanzándose de un quinto piso, pero sobrevivió y quedó parapléjica. Desde entonces ha estado postrada en una silla de ruedas y residiendo en hospitales, ante la imposibilidad de que su familia se hiciera cargo de ella y con dolores crónicos y sufrimiento psíquico.

La oposición de su padre

Fue a principios de 2024 cuando tomó la decisión de solicitar la eutanasia. La petición fue concedida meses después, pero la oposición de su padre ha retrasado el proceso dos años más.

El hombre, de la mano de la organización ultraderechista Abogados Cristianos, llevó el caso a los tribunales alegando que el estado mental de la joven la imposibilitaba para estar en condiciones de tomar esa decisión por sí misma.

?? Hablamos con la madre de Noelia, días antes de que su hija reciba la eutanasia. Al completo. #YAS ?? https://t.co/E5bPivLngt ? Esta tarde, a partir de las 17:00h, la entrevista íntegra EN DIRECTO en @antena3com. pic.twitter.com/rkMS1ee9NL — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) March 25, 2026

Durante todo este tiempo, la justicia ha invalidado ese argumento apoyándose en el dictamen médico y en la voluntad de la paciente, mayor de edad, que en ningún momento ha flaqueado y siempre ha manifestado su deseo de poner fin a su vida.

Castillo concedió esta semana una entrevista televisiva, en la primera y última vez que se pronunciará ante los medios. La motivación de la joven era exponer su caso y dejar clara su firme voluntad, si bien su exposición pública no ha estado exenta de polémica.

Sus palabras han servido para conocer aún mejor el entorno que la rodea, con una abuela que siempre ha estado a su lado y respeta su decisión, y con una madre que aunque no comparte su deseo, ha decidido estar a su lado hasta el final.

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Sin embargo, no podrá hacerlo. Castillo decidió que en el momento decisivo quiere estar sola, a pesar de que su madre le dijo que también quería ser la última que la viera cerrar sus ojos.

También ha quedado clara la tensa relación con su padre. La joven afirmó que él no la visitaba, ni la llamaba ni le escribía y que, por ello, no entiende por qué la quiere viva.

En cualquier caso, todo ello será parte de un pasado que ya no volverá a recordar. A las seis de esta tarde, en el Hospital de Sant Camil, ubicado en Sant Pere de Ribes (Barcelona), personal médico le proporcionarán los medicamentos establecidos para poner fin a su vida de un modo digno. Un proceso que tan solo durará 15 minutos.

Después su familia llorará su ausencia, en un entierro que su padre ya ha dicho que no piensa pagar, a pesar de tener medios económicos para ello. (Información RT).