Gobernador de Antioquia presentará demanda de nulidad contra resolución de la Fiscal que suspendió órdenes de captura de cabecillas de bandas criminales de Medellín

–Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, anunció que este lunes presentará ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución por medio de la cual la Fiscal general Luz Adriana Camargo suspendió las órdenes de captura a 23 cabecillas de las bandas criminales que operan en Medellín, algunos de lo cuales participaron en el llamado «tarimazo» que realizó el presidente Gustavo Petro en la capital de Antioquia.

El mandatario argumenta que esa medida que «otorgó patente de movilidad por Medellín, su área metropolitana, Rionegro y Bogotá a peligrosos criminales condenados”, contiene “vicios graves” y, además, “vulneró la Constitución”, especialmente en los principios de “legalidad, separación de poderes y derechos de las víctimas al acceso a la justicia”.

Presento demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado: @petrogustavo y la Fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, Policías y Soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad… pic.twitter.com/UsCVYshDZk — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 5, 2026

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendon, ya había advertido a finales de marzo que era «abiertamente ilegítimo, 2 meses antes de elecciones, pretender ejecutar una política pública fracasada como la de la paz total con personas YA sometidas a la justicia». Y de hecho anticipó la demanda de nulidad, advirtiendo: ¡No permitiremos que Gustavo Petro y la Fiscal Camargo conviertan a Antioquia en otro Caguán!».