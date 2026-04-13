    • Bogotá

    Sigue búsqueda de 7 personas extraviadas en el cerro de Monserrate

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Brigadas de Bomberos Oficiales de Bogotá, Defensa Civil, Policía y otras entidades de emergencia continúan las operaciones de búsqueda de siete personas, cinco menores de edad y dos adultos, que fueron reportadas desaparecidas desde la mañana del domingo en el cerro de Monserrate.

    El comando de los bomberos de la capital indicó que las labores de búsqueda no han parado un minuto. Durante la madrugada se realizaron sobrevuelos de drones con cámaras térmicas, sin resultados positivos.

    Presumimos que pueden estar en una cueva refugiados y por eso no se pueden ubicar. Esperamos que hoy las personas aparezcan, indicaron.

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