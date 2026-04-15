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    Así está la movilidad Bogotá y rutas TransMilenio, hoy miércoles 15 de abril

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una agente de tránsito en una calle en Bogotá.Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

    Durante hoy miércoles 15 de abril de 2026, se presentó una novedad vial en el interconector de la Calle 80 a la altura de Héroes. Algunas rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio pueden tener retrasos en su operación. ¡Informáte y planifica tus recorridos!   

    Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles de abril de 2026

    Corte 07:02 a. m.

    ?Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y automóvil en la Av. Centenario y con carrera 100, sentido oriente-occidente.

    ? Se genera afectación de un carril de la calzada. @TransitoBta asignada.

    ?Camión varado en la localidad de Teusaquillo, en la Av. El Dorado con carrera 33, sentido occidente-oriente. Unidad en el punto apoyando la #GestiónDelTráfico.

    ?? Fuertes lluvias en el sector.

    ?Siniestro vial en la localidad de Fontibón, ente tractocamión y automóvil en la Av. Centenario con carrera 135, sentido occidente-oriente. Unidad de @TransitoBta asignada.

    ?? Conduce con precaución, se registran lluvias en el sector.

    ?Tractocamión varado en la localidad de bosa en la Av. Bosa con autopista Sur. Se asigna unidad de @TransitoBta y grúa, el vehículo se encuentra cargado.

    Corte 7:00 a. m.

    ?Calle 80

    Debido a la novedad que se presenta en el interconector de la Calle 80 a la altura de Héroes, se activan desvíos de la siguiente manera:

    * Flota que toma la calle 80 al occidente, se envia a realizar  el retorno en Héroes para retornar e incorporarse  la   calle 80 al occidente.

    * Flota que viene por la calle 80 al oriente, opera Estación Polo, sale al mixto, y se incorpora en la Caracas Norte Sur, sobre el Costado norte de la Estación Calle 76.

    Debido a esta situación los servicios troncales pueden presentar demoras.

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