Así está la movilidad Bogotá y rutas TransMilenio, hoy miércoles 15 de abril

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

Durante hoy miércoles 15 de abril de 2026, se presentó una novedad vial en el interconector de la Calle 80 a la altura de Héroes. Algunas rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio pueden tener retrasos en su operación. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy miércoles de abril de 2026

Corte 07:02 a. m.

?Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre tractocamión y automóvil en la Av. Centenario y con carrera 100, sentido oriente-occidente.

? Se genera afectación de un carril de la calzada. @TransitoBta asignada.

?Camión varado en la localidad de Teusaquillo, en la Av. El Dorado con carrera 33, sentido occidente-oriente. Unidad en el punto apoyando la #GestiónDelTráfico.

?? Fuertes lluvias en el sector.

?Siniestro vial en la localidad de Fontibón, ente tractocamión y automóvil en la Av. Centenario con carrera 135, sentido occidente-oriente. Unidad de @TransitoBta asignada.

?? Conduce con precaución, se registran lluvias en el sector.

?Tractocamión varado en la localidad de bosa en la Av. Bosa con autopista Sur. Se asigna unidad de @TransitoBta y grúa, el vehículo se encuentra cargado.

—

Corte 7:00 a. m.

?Calle 80

Debido a la novedad que se presenta en el interconector de la Calle 80 a la altura de Héroes, se activan desvíos de la siguiente manera:

* Flota que toma la calle 80 al occidente, se envia a realizar el retorno en Héroes para retornar e incorporarse la calle 80 al occidente.

* Flota que viene por la calle 80 al oriente, opera Estación Polo, sale al mixto, y se incorpora en la Caracas Norte Sur, sobre el Costado norte de la Estación Calle 76.

Debido a esta situación los servicios troncales pueden presentar demoras.