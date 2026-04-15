Conozca las marchas y manifestaciones previstas en Bogotá este miércoles 15 de abril

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

Hoy miércoles 15 de abril de 2026, se tiene previstas marchas y manifestaciones en Bogotá convocadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y por otros gremios de docentes. Estas movilizaciones tienen como puntos el Parque Nacional y la sede de la Fiduprevisora, por lo que se esperan afectaciones en la carrera Séptima y en la calle 72. La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) acompañará estas jornadas con sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público. ¡Conoce detalles y programa tus recorridos!

Mantente informado sobre los cierres y desvíos, así como las novedades en materia de movilidad por estas manifestaciones y movilizaciones, a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Conoce la agenda de movilizaciones en Bogotá previstas de este miércoles 15 de abril de 2026

Paro Nacional del Magisterio de 24 horas

Convoca: Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y por otros gremios de docentes.

Hora: Desde las 9:00 a. m.

Punto de inicio de concentraciones y movilizaciones: Parque Nacional hacia la sede de la Fiduprevisora en la calle 72. Se espera afectación en la movilidad en la carrera Séptima y calle 72.

Sin embargo, se esperan movilizaciones y marchas hacia la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Para consultar en tiempo real las vías con afectaciones, puedes ingresar a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Recomendaciones para la ciudadanía

Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

En Bogotá se reafirma el compromiso con el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por el derecho a la protesta, siempre en el marco del uso adecuado y autorizado del espacio público.