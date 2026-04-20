Manifestación en la calle 34 con transversal 29: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 20 de abril

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy lunes 20 de abril de 2026, se presenta una manifestación en la calle 34 con transversal 29.

Estas situación puede generar impactos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Infórmate y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy lunes 20 de abril de 2026

Manifestación en la calle 34 con transversal 29

Corte 09:50 a. m.

? Se presenta manifestación en la calle 34 con transversal 29.

? Participantes realizan bloqueos intermitentes de la calzada mixta. Grupo guía realiza monitoreo de las condiciones de movilidad en el sector y apoya la gestión del tráfico.

Vía alterna: av. Jiménez y/o calle 45.

Novedades durante la mañana

Durante la mañana de hoy lunes 20 de abril de 2026, se presentó alta congestión vehicular en la carrera 111 con calle 136 por caída de un árbol; alta congestión en la autopista Sur por dos accidentes de tránsito; además congestión por vehículos varados en la autopista Norte con calle 142 y en la calle 13 con carrera 90. También, en la troncal Caracas, la flota presentó retrasos por alta congestión desde la Calle 45 hasta la Calle 53 sentido norte – sur.

Alta congestión en la av. Caracas

Corte: 9:52 a. m.

? A la hora se normaliza el servicio troncal en la Av. Caracas y se desactivan desvíos por troncal NQS.

Corte 9:17 a. m.

A esta hora en la troncal Caracas, la flota presenta retrasos por alta congestión desde la Calle 45 hasta la Calle 53 sentido norte – sur

Los servicios F26, H75, H27, G11, H13 y H15 desvían hacia la troncal NQS realizando paradas adicionales en estaciones Av. Chile y Av. El Dorado.

Alta congestión en la autopista Norte con calle 142 por vehículo varado

Corte 6:55 a. m.

? Se presenta automóvil varado en la autopista Norte con calle 142, en sentido norte a sur. ? Afectación de un carril, calzada rápida.

Alta congestión en calle 13 con carrera 90 por camión varado

Corte 6:55 a. m.

? Se registra camión varado en la calle 13 con carrera 90, en sentido oriente a occidente.

Alta congestión en la autopista Sur por accidentes de tránsito

Corte 6:20 a. m.

A esta hora se registran dos siniestros viales o accidentes de tránsito en la la autopista Sur:

Automóvil y motociclista en autopista Sur con carrera 72D, occidente a oriente.

Bus y motociclista en la autopista Sur con carrera 64, occidente a oriente.

Alta congestión en la carrera 111 con calle 136 por caída de un árbol

Corte 5:45 a. m.

? Novedad vial en la localidad de Suba, por caída de árbol en la carrera 111 con calle 136. Unidad de Bomberos en desplazamiento.

? Paso restringido.