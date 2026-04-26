La Secretaría de la Mujer de B³6ogotá busca operadores para Casas Refugio de mujeres

Imagen: Secretaría Distrital de la Mujer.

La Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) abrió convocatoria pública e invita a proveedores interesados a participar en el proceso de selección SDMUJER-SAMC-001-2026, cuyo objeto es prestar el servicio integral para la puesta en marcha y funcionamiento de las Casas Refugio, dirigidas a la atención de mujeres víctimas de violencias y sus personas a cargo, de acuerdo con las características técnicas definidas y la normatividad vigente.

Este proceso se encuentra dividido en dos lotes, lo que permite la participación de proveedores según la modalidad del servicio: el Lote 1, correspondiente a la modalidad integral, con un plazo de ejecución de cinco (5) meses; y el Lote 2, correspondiente a la modalidad rural, con un plazo de ejecución de seis (6) meses y quince (15) días.

Las personas interesadas pueden consultar los documentos, requisitos y cronograma del proceso en la plataforma SECOP II, haciendo clic en el siguiente enlace ? Convocatoria pública SDMUJER-SAMC-001-2026

Fecha de la convocatoria

23/04/2026 – 8:00 a. m. – 12/05/2026 – 8:00 a. m.

Tipo de convocatoria