Canal Comuneros renace en el Día de la Tierra: Bogotá recupera 1.200 m² y retira 18 m³ de residuos

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires.

La Alcaldía Local de Los Mártires lideró una jornada de intervención del Canal Comuneros, ubicado en la calle Sexta entre carrera 24 a la avenida NQS, que permitió la recuperación de 1.200 metros cuadrados de espacio público y la recolección de 18 metros cúbicos de residuos sólidos.

Esta intervención integral liderada por entidades del Distrito, se desarrolló en el marco del Día de la Tierra. La jornada, que combinó acciones operativas y sociales, incluyó la remoción de 12 estructuras no convencionales que ocupaban el sector, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y convivencia para quienes transitan y habitan esta zona de la ciudad.

Más allá de la limpieza, la intervención se enfocó en la transformación del entorno a través de estrategias de inclusión y cultura ciudadana. Equipos distritales brindaron atención a habitantes de calle, promovieron procesos de sensibilización ambiental e impulsaron iniciativas comunitarias como huertas urbanas, fortaleciendo el sentido de apropiación del espacio público.

Estas acciones reflejan el compromiso del Distrito con la recuperación de áreas estratégicas de la ciudad, apostándole a entornos más limpios, seguros y sostenibles, donde la ciudadanía pueda disfrutar y construir comunidad en condiciones dignas.

Con este tipo de intervenciones, Bogotá avanza en la consolidación de una ciudad que cuida su entorno, promueve la corresponsabilidad y reconoce el espacio público como un bien común fundamental.

La Administración local y la Administración distrital reiteran que el espacio público es un bien colectivo fundamental para la integración social y continuará desarrollando acciones articuladas que permitan consolidar entornos más seguros, organizados y saludables en Bogotá.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.

Disposición correcta de escombros: Línea 110.

Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’.