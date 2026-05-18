En Bogotá se ha conservado y reparado más de 5 millones de m² de vías, espacio público y ciclorrutas desde 2024

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Durante una verificación de trabajos nocturnos de conservación de la malla vial, realizados en la avenida carrera 19 con calle 117, el alcalde Carlos Fernando Galán, junto con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero; el director del IDU, Orlando Molano; y la directora de la UMV, Mónica Rueda, anunciaron que Bogotá ya alcanzó, en esta Administración, 5.260.223 m² intervenidos de malla vial (4.041.407 m²), ciclorrutas (172.865 m²) y espacio público (1.045.952 m²) en las 20 localidades.

“Estamos esta noche en la localidad de Usaquén interviniendo la malla vial. Estamos haciendo un esfuerzo que ya llegó a 5,2 millones de metros cuadrados de espacio público y malla vial intervenidos. Para que se hagan una idea: eso es el equivalente a 860 veces la cancha de fútbol del estadio El Campín. Lo estamos haciendo en todas las localidades: 2500 personas trabajando y no pararemos hasta recuperar la malla vial de Bogotá”, dijo el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

Esta cifra se alcanzó gracias al trabajo en equipo del el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que conservó 3.068.874 m²; la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), que ha conservado 1 492 399 m2; y los Fondos de Desarrollo Local (FDL), encabezados por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) , que intervinieron 698.950 m².

“¡Lo logramos! Ya cumplimos esta meta que nos pidió el alcalde, Carlos Fernando Galán. Entre la UMV, los Fondos de Desarrollo Local y, por supuesto, el IDU vamos por todas las localidades tapando huecos, ya superamos los 5 millones de metros cuadrados y seguiremos arreglando las vías de la ciudad. Tenemos una buena noticia para Sumapaz: 70.000 millones de pesos para la malla vial de esta localidad. Así que vamos a seguir trabajando día y noche, como lo estamos haciendo ahora, para mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

De los 3.068.874 m² que conservó el IDU, 123.929 m² corresponden a ciclorrutas y 838.252 m² a espacio público. En cuanto a malla vial, intervino 2.106.693 m², cifra alcanzada con el apoyo del equipo de Conservación sumado al esfuerzo del Equipo TapaHuecos, unidad especial del IDU que desde su creación (octubre del 2024) arregló 1.131.474 de m² de vías.

Y es que la cifra no es menor, 5 millones de m² conservados son el equivalente a 860 canchas de fútbol como la del estadio El Campín o hasta 5 veces todo el parque Simón Bolívar.

Por su parte la Unidad de Mantenimiento Vial, la entidad de los barrios, durante la Alcaldía Galán, ha intervenido 1.492.399 m², entre vías, andenes y ciclorrutas. En promedio, la UMV, está tapando 7.000 huecos cada mes, lo que equivale a más de 250 intervenciones mensuales, que reducen riesgos a las personas y mejoran la movilidad.

«Para nosotros, es importante que los ciudadanos cuenten con vías en buen estado, para que tengan mejor calidad de vida y mayor seguridad vial. Estamos llegando a los barrios, a aquellos sectores en donde la gente nos necesita, y eso está pasando porque ahora los bogotanos tienen a su disposición varios canales para informarnos el estado de la malla vial, sumado al trabajo interinstitucional con el IDU y las Alcaldías Locales”, manifestó Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial.

En el último año, la UMV logró atender 105.517 huecos y este año ya va más de 30 mil, gracias a los 36 frentes de obra que tiene activos por toda la ciudad; 25 en el día y 11 en la noche.

En la actualidad, la entidad está ejecutando convenios interadministrativos con el IDU, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las Alcaldías Locales (Kennedy, Bosa, Engativá, Usaquén, Fontibón, Puente Aranda y Chapinero) para intervenir directamente vías que antes dependían de contratación por terceros, siendo así más eficientes la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial.

Los Fondos de Desarrollo Local, por su parte, desde las Alcaldías Locales han aportado a esta meta con cerca de 700 mil metros cuadrados (698.950 m²), ejerciendo una labor fundamental para llegar a las vías de los barrios.

“Nosotros trabajamos en los barrios y con la gente. Cada hueco que tapamos cambia la vida de una persona y transforma la cotidianidad. Lo que nos ha pedido el alcalde Galán es que la gente no solo vea las grandes obras, sino que su día a día sea cada vez mejor y lo hacemos en equipo con el IDU y con la Unidad de Mantenimiento Vial, más de cinco millones de metros cuadrados intervenidos y nosotros desde las alcaldías locales haciendo nuestro aporte”, concluyó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

Para tapar todos los huecos y mantener las vías de Bogotá, se requerirían cerca de 12 billones de pesos, sin embargo, no se cuenta con ese presupuesto. La Administración invertirá más de $4.1 billones (IDU, UMV y FDL) para labores de conservación y mantenimiento de malla vial, espacio público y ciclorrutas, de manera estratégica y priorizando las afectaciones que representan un mayor riesgo para la seguridad vial y la movilidad, teniendo en cuenta el estado de la malla vial, el volumen de tráfico y las solicitudes de la ciudadanía. Para trabajos de conservación de malla vial se destinarán $3.2 billones.