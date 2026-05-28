307 m² de material vegetal enraizado fue retirado del Humedal Tibanica en Bosa
Foto: Aguas de Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) junto con Aguas de Bogotá realizaron el corte y extracción manual de 307 metro cuadratos de material vegetal enraizado, principalmente de especies potencialmente invasoras, en el Humedal Tibanica, en la localidad de Bosa.
Ayúdanos a cuidar los humedales, son espacios vitales para la ciudad, regulan el agua, mejoran su calidad y son refugio de cientos de especies nativas y migratorias.
En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.
No te vayas sin conocer: ¡Atención! Este domingo 31 de mayo no hay Ciclovía en Bogotá por jornada electoral
También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.
- Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
- Disposición correcta de escombros: Línea 110.
- Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.