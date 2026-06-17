Rutas de TransMilenio para asistir a las fanzones y parques de Bogotá y ver los partidos de la Selección Colombia

Foto: TransMilenio.

Bogotá está en modo Mundial 2026 y TransMilenio es la mejor opción que puedes tomar si quieres asistir a los fanzones y parques con pantallas gigantes dispuestos por la Alcaldía Mayor en los parques Tunal en Tunjuelito y Fontanar del Río en Suba, hoy miércoles 17 y este martes 23 de junio de 2026. ¡Toma nota y planifica tus recorridos!

Rutas de TransMilenio y TransMiZonal para llegar y salir del parque El Tunal

Llega a través de 5 rutas de TransMilenio disponibles en sus horarios habituales en el Portal Tunal y las estaciones Parque y Biblioteca; TransMiZonal cuenta con 70 rutas por la carerra 24, avenida Boyacá, avenida Villavicencio y la calle 48B sur. Para la salida del evento, las dos rutas circulares de TransMiZonal HC705 El Uval – Parque El Tunal y T11 Alpes – Parque El Tunal operarán hasta las 11:45 p. m.

Rutas de TransMilenio y TransMiZonal para llegar y salir del parque Fontanar del Río en Suba

Llega a través de 9 rutas de TransMZonal disponibles en sus horarios habituales hacia el CAI Fontanar del Río y la diagonal 149. Para la salida del evento, TransMiZonal dispondrá de la ruta circular C104 Suba Compartir – Portal Suba hasta las 11:45 p. m.

Otros puntos de interés

Las estaciones Museo Nacional (Troncal Carrera Décima) y Campín – UAN (Troncal NQS Central) contarán con 8 rutas cada una con extensión de horario hasta las 11:45 p. m.

Estadio El Campín – Galerías

Para llegar, TransMiZonal cuenta con 35 rutas en su horario disponible.

Zona T

Para llegar hacia este sector del norte de Bogotá, TransMiZonal cuenta con 12 rutas en horario habitual. Para salir, cinco rutas disponibles hasta las 11:45 p. m.