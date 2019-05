AVERIGÜE ANTES DE FORMAR PAREJA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (226)

ES NECESARIO SABER CON QUIEN SE VA FORMAR PAREJA

Invito a recordar y a repasar sobre la importancia del conocimiento previo a la decisión de constituir pareja. Hasta hace 30 o 40 años era requisito previo el noviazgo. Una etapa de conocimiento para el matrimonio, en esa época el solemne.

Con la irrupción de la idea de que el matrimonio es mojigatería y que debe primar la libertad para el ejercicio de los derechos sexuales y de que el matrimonio debe ser efímero y de que es más importante en la familia el entendimiento sexual que el físico, el intelectual, el empresarial se desplazaron el noviazgo, los esponsales o promesa de matrimonio y sin pensarlo la pareja inicia convivencia informal con resultados no siempre positivos. Por el contrario, la mayoría de las veces son negativos como embarazos no deseados, abortos, hijos a temprana edad, frustración en el proceso educativo, violencia intrafamiliar, lesiones y hasta asesinatos de la pareja o expareja.

La convivencia entre Ilse Amory, ciudadana chilena y Juan Valderrama, mal llamada noviazgo, es un ejemplo que nos debe llamar a reflexionar sobre la responsabilidad previa al formar pareja.

Ilse Amory no averiguó primero quien era Juan Valderrama e incurrió en todos los errores posibles que la llevarían a su desafortunada muerte. No estoy afirmando que ella sea la culpable de su muerte. Ni más faltaba.

Ilse era una mujer de 52 años, profesional de la policía de carabineros de chile, madre de un hijo y con recursos para vivir de manera digna.

Ilse fue advertida de la inconveniencia de tener la relación con Juan Valderrama, evidente incompatibilidad por razones de edad, de formación, de distancia entre sus familias.

Pero dicen que Ilse se enamoró y la mayoría cree que el amor enloquece y es como la magia que todo lo hace ver perfecto y enamorados o encaprichados y sin el manejo del timón de la prudencia se toman las peores decisiones.

Hay que aprender a enamorarse pero sin perder los estribos, sin perder la prudencia, con los pies en la tierra

DEBEMOS APRENDER DE LA EXPERIENCIA DE LOS DEMÁS

La convivencia, con final macabro, entre Ilse Amory, ciudadana chilena y Juan Valderrama, que terminó con el asesinato infame de Ilse no puede quedare como una simple noticia de prensa. Han pasado cerca de 50 días del asesinato de Ilse y ya muchos lo han olvidado. Noticias de farándula opacan estas noticias sobre graves acciones de violencia intrafamiliar. Hay que formar conciencia día a día sobre la necesidad de evitar actos de violencia y protegerse ante el peligro. Hay que evitar muertes o lesiones anunciadas.

Por favor, atiendan esta recomendación: No inicien una relación afectiva con la persona que no conocen. Y para conocerla es importante seguir un protocolo, una hoja de ruta como la llaman ahora. No crea en el amor a primera vista, no crea en la química afectiva, no crea en el milagro que le pone frente a su vida el amor de su vida, el hombre de su vida, la mujer de su vida.

Mi experiencia, luego de más de 50 años de matrimonio y de 47 de ejercicio como abogado de familia es que las personas hacen todo el teatro posible para convencer a la persona con quien pretenden una relación sexual o afectiva o conformar una pareja. A su alrededor habrá muchas personas que han terminado su vida en pareja y dicen: Yo me casé con un hombre aparentemente bueno y luego en casa conocí a otro hombre malo. O yo me casé con una mujer aparentemente buena y luego en casa conocí a otra mujer que era mala.

Encontrarse con una pareja dominante, violenta, lujuriosa, abusiva, sórdida, avarienta, explotadora, despreciable, que pisotea la dignidad humana, recostada, oportunista, en un gran desengaño en la vida.

No piense en encontrar una pareja perfecta porque no existe. Todos tenemos defectos y en muchos casos podemos no encajar en el ideal de nuestra pareja. Lo que interesa es que podamos aceptar con generosidad, con comprensión esas diferencias y que se acoplen para una sana convivencia.

Por eso la recomendación es: Averigüe antes de formar pareja, Y averigüe bien. Con un poco de duda para confirmar la verdad. Y si necesita ayuda no dude en pedirla.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, el buen trato, la mejor cultura, el decoro, la autoestima, el civismo, el ser mejores cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo que aporten para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 20 al 26 de mayo de 2019

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf. 3153374680