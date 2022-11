–Según las primeras proyecciones de la AP de las elecciones de medio término concluidas este martes en Estados Unidos, los Republicanos se perfilan como ganadores para hacerse con el control de la Cámara de Representantes y de momento empatan con los demócratas en el Senado.

Just got off the phone with some of tonight’s winners — including some folks I saw on the road this year.

If you’re in line to vote, remember to stay in line! pic.twitter.com/43CF4rSFrP

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022