Concejo aseguró financiación del Metro al aprobar proyecto de vigencias futuras

–La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó este martes con 30 votos a favor y 10 en contra el proyecto de acuerdo sobre vigencias futuras con el cual se garantiza los seis billones ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos que debe aportar el Distrito para la construcción de la primera línea del Metro elevado para la capital.

Como se sabe, esta primera línea del metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,96 kilómetros y 15 estaciones, con un trazado que irá desde el Portal de las Américas, pasará por la avenida Primero de Mayo, la Caracas y finalizará en la calle 72.

-Gracias a concejales que votaron por las vigencias futuras Metro!!!, complementó Peñalosa

El cabildo avaló la iniciativa tras 21 horas de candente debate durante las cuales se discutieron dos ponencias positivas y una negativa.

La Concejal María Victoria Vargas coordinadora del proyecto rindió ponencia positiva y sustentó su voto afirmativo en primer término en la legalidad del proyecto y en segundo término en la conveniencia del mismo.

Del mismo modo, el Concejal Yefer Vega presentó ponencia favorable en la cual explicó que el metro es una necesidad sentida de los bogotanos y que favorece a las clases más necesitadas de los barrios marginales de la ciudad y ratificó los puntos de vista de la ponencia de María Victoria Vargas.

Por otra parte, la Concejal Xinia Navarro en contra posición presentó ponencia negativa al proyecto en cuestión sobre vigencias futuras y fundamentó su argumentación en que no se cumplen los requisitos legales por cuanto no se trata de unas vigencias ordinarias sino de unas vigencias excepcionales que deben cumplir otros requisitos que no se cumplen con este proyecto y por cuanto no existen los estudios de factibilidad ni de ingeniería de detalle indispensables para la aprobación de un acuerdo sobre vigencias futuras.

Los concejales de las bancadas del Partido Liberal, Cambio radical, Centro Democrático, Alianza Verde, Partido de la U y Partido Conservador estuvieron a favor excepto el Concejal Jorge Durán del Partido Liberal y Antonio Sanguino del partido verde ratificaron su posición resaltando que las vigencias futuras del presente proyecto son ordinarias y no extraordinarias y que cumple con los requisitos legales y constituyen una necesidad sentida por los bogotanos porque favorece los sectores marginales de la ciudad y la población más desfavorecida y solicitaron que para hacer viable la aprobación de las vigencias futuras se cumpla por parte de la Administración las normas de ejecución de la obra.

Por otra parte, los concejales de las bancadas del Polo Democrático, Progresistas, Opción Ciudadana, ASI, Mira, que estuvieron en contra consideraron que las vigencias futuras no pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales y que va a pasar a la historia porque se va a aprobar un proyecto sin estudios de factibilidad e ingeniería de detalle indispensables para la legalidad del proyecto.

Después de la votación en favor de cada una de las ponencias los concejales volvieron a tomar la palabra para explicar los motivos de su voto y nuevamente ratificaron unos que el proyecto era legal, necesario y viable y los otros que no cumplía con los requisitos legales y que a pesar de su necesidad que están de acuerdo con la realización del metro votan en contra porque el proyecto no es el que más le conviene a la ciudad.

La secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez, agradeció una vez más el apoyo del Concejo para “avanzar en la construcción del anhelado Metro, para la ciudad de Bogotá, logrando la consecución de recursos por valor de $15,1 billones de la Nación, y reiteró que estas vigencias “no afectan las finanzas de la ciudad”.

“Estamos muy satisfechos porque podemos darle esta buena noticia a la ciudad, de un proyecto soñado durante décadas y que ahora está más cerca que nunca de convertirse en una realidad”, dijo Arbelaez Martínez.

Por su parte el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, señaló que “la aprobación de la cofinanciación del Metro, dará vía libre a su construcción, gracias al apoyo de concejales que con la garantía del cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos acompañaron el proyecto. Por otro lado, lamento profundamente que la oposición esté dedicada a impedir la construcción del Metro”.

“Damos un paso fundamental para construir un proyecto intermodal de movilidad sostenible, que revitalizará la ciudad”, expresó el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún.

El gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar Uribe, dijo que la aprobación en el Concejo “nos ratifica que vamos por el camino correcto, que tenemos un proyecto de metro optimizado, maduro y adecuado para la difícil problemática de movilidad de la ciudad”.