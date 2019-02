Secretaría de Movilidad reitera que no envía cobros de fotomultas por correo electrónico

La Secretaría de Movilidad reiteró las denuncias sobre personas inescrupulosas que están haciendo llegar a los ciudadanos, vía correo electrónico, falsas notificaciones sobre fotocomparendos inexistentes.

Dichos correos electrónicos son falsos y todo su contenido carece de fundamento, iniciando por la cuenta desde la cual están siendo enviados: SECRETARIA DE TRANSITO secretaria@simitmovilidad-vial-gov.co.

De la misma forma se citan diferentes leyes asociadas a tránsito, como Ley 2052 del 14 de mayo del 2009 o la Ley 6587 del 12 de mayo de 2009 que no existe, o la ley 9152 del 30 de mayo del 2010. En dichas leyes hablan de un número de comparendo que no corresponde a la codificación y un número de infracción que no es la descrita en el correo. Además, incluyen anexos que se recomienda no abrir por seguridad informática.

La Secretaría de Movilidad le recuerda a la ciudadanía que NO notifica foto-comparendos vía correo electrónico. Estos solo se envían por correspondencia física a la dirección registrada en los organismos de tránsito. Igualmente, Las autoridades competentes ya se encuentran adelantando investigaciones para determinar los responsables de estas actividades que están generando estafas e información falsa.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta los reportes de los ciudadanos, la Secretaría Distrital de Movilidad hace las siguientes recomendaciones:

Validar la procedencia de los correos electrónicos y de las llamadas telefónicas cuando sean de origen desconocido o cuando soliciten datos personales.

No entregar contraseñas por ningún medio, ni en llamadas telefónicas ni en correos electrónicos.

Tener cuidado con archivos adjuntos y/o links de dudosa procedencia

Asegurarse de que la transferencia de datos está adecuadamente protegida.

Buscar el símbolo del candado en la barra de la URL y utilice protocolos HTTPS y SSL cuando navegue por Internet.

Reportar sus incidentes de seguridad de la información en el CAI virtual de la Policía Nacional (https://caivirtual.policia.gov.co).