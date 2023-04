Papa Francisco se declara escandalizado y adolorido por la guerra y la violencia en Colombia

–“El Papa Francisco está escandalizado de que Colombia, que la conoce bien, un país tan bonito, de gente tan especial, tengamos una guerra por más de 60 años», afirmó Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, Arzobispo de Popayán y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), al revelar los detalles del encuentro que sostuvo el Pontífice con un grupo de Obispos colombianos el pasado viernes en el Vaticano.



«Esto lo expresó con dolor, con escándalo y le duele y, por supuesto, en ese sentido el Papa a nosotros nos pone en la dirección de obreros y de artesanos de paz», añadió monseñor Sánchez Cubillo.

El 21 de abril, el Papa Francisco recibió en audiencia al segundo grupo de Obispos colombianos en visita Ad Limina Apostolorum. En esta ocasión, los 33 Prelados que visitaron las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo pertenecían a las provincias eclesiásticas de Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Santa Fe de Antioquia y Popayán. Después de visitar los diferentes Dicasterios de la Curia Romana desde el pasado 17 de abril, los Obispos colombianos se reunieron con el Santo Padre para dialogar sobre la situación de la Iglesia que peregrina en Colombia.

El Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), compartió con Vatican News la forma como se desarrollo el encuentro con el Papa Francisco y destacó que se dio en medio de un “clima de exquisita fraternidad, acogida, simpatía y cercanía”, como es el perfil del Pontífice y, sobre todo, en un clima de “libertad interior” para tratar los diferentes temas que afectan a este país sudamericano.

“Un encuentro se dio en un clima que él favorece, el Papa es muy atento en el escuchar y muy abundante en el responder, es generoso para clarificar nuestras cuestiones. Pasamos por temas como la paz, por temas como las vocaciones, por temas como los ministros y evangelizadores en la Iglesia, por temas de coyuntura mundial, por temas de Iglesia interno, y fue bastante, digamos exhaustivo, nos regalo más de 2 horas y un cuarto. Entonces, digamos que nos vamos con precisiones, algunas cosas nos desatan nudos, nos abren también un espíritu de libertad interior como pastores, nos llama la atención a una actitud de una Iglesia que está abierta, que finalmente no se encasilla en formatos y que nos invita como pastores a no quedarnos en esos esquemas acartonados que nos distancian de las personas, a no olvidarnos de dónde venimos y a quien servimos en nuestras comunidades, a tener digamos, el enfoque siempre en el pueblo de Dios”.

Monseñor Omar Sánchez también señaló que, uno de los temas que trataron con el Papa Francisco durante la audiencia fue el de la paz en Colombia. Al respecto, el Vicepresidente de la CEC indicó que, la Iglesia colombiana continúa acompañando el proceso de paz y reafirmando su compromiso por alcanzar esta meta tan valiosa para la Iglesia y la sociedad.

“El Papa está escandalizado de que Colombia, que la conoce bien, un país tan bonito, de gente tan especial, tengamos una guerra por más de 60 años. Esto lo expresó con dolor, con escándalo y le duele y, por supuesto, en ese sentido el Papa a nosotros nos pone en la dirección de obreros y de artesanos de paz. En este momento, digamos nosotros hacemos una tarea en el campo de la ambientación de la paz, frecuentemente nosotros tenemos esta preocupación dentro de los territorios, nos ocupamos de temas específicos, tratamos de estar en las coyunturas particulares de cada una de nuestras iglesias específicas. Por otra parte, hacemos un esfuerzo colectivo como Conferencia de ambientar el tema de la paz, de hablar de ella, de convocar a un país a la reconciliación y con este gobierno específicamente, como lo hemos hecho con otros gobiernos, estamos siguiendo muy de cerca las mesas de negociación, visto que la apuesta de este gobierno es de paz total”.

El Arzobispo de Popayán también señaló que, la realidad de los grupos en conflicto en Colombia es variado y complejo, muchos de ellos marcados con componentes ideológicos más o menos definidos y todos ellos con la pretensión de ser reconocidos como actores políticos. “Ese mosaico de actores – afirmó el Prelado – con unas variantes muy específicas que tienen controles sobre cierto tipo de territorios hace compleja la tarea por la paz y por está paz total”.

“Hay cosas ya muy formales, en este momento el Gobierno ha logrado volver a restablecer la mesa con el ELN, qué es una guerrilla histórica, tal vez la más ideológica en este momento, la que tiene un componente político muy definido que ha negociado por años y no hemos podido llegar a la meta final de un acuerdo. Estamos allí, como con las Naciones Unidas, como acompañantes permanentes. Ahora, acaba de reiniciarse el diálogo con las disidencias de las FARC. Pero, también hay otro sector que viene digamos del acuerdo, pero que se distanciaron después del acuerdo que llamamos la nueva Marquetalia y está digamos, es el gran sector de lo que en Colombia se diría en término genérico los paramilitares y otros grupos que tienen esta dimensión. Por lo cual, como ven la situación es desafiante, y el gobierno tiene razón en el sentido de que, una apuesta por un grupo no hace la diferencia para la paz del país, que se necesita convocarlos a todos y llegar a acuerdos, pero digamos 4 años para un gobierno es demasiado poco para un drama tan alto y para una condición de distintas violencias, de distintos actores, de distintos intereses y por lo cual su hace altísima mente compleja la apuesta”.

Otro tema que trataron con el Papa Francisco fue el de las vocaciones y la realidad de los jóvenes. Sobre esto, Monseñor Omar Sánchez dijo que, el Papa los ha animado a impulsar un trabajo vocacional desde una temprana edad y en todos los ámbitos.

“El tema vocacional es un tema más universal. Colombia tiene diócesis que todavía tienen un mejor pronóstico. En general, nuestros seminarios están digamos en una situación de descenso, en el sentido que sus seminarios hace 10 años, 20 años, tenían un número significativo en su formación y en su estructura. Por lo cual, tenemos que constatar con dolor que una tarea que tenemos, el Papa mismo nos impulsaba a desafiar y a construir esa tarea vocacional desde los niños, desde los más jovencitos para que finalmente en el proceso puedan tener un escenario con mucha normalidad. Nos decía el Papa que no hay que llevarlos a cosas, hay que dejarlos crecer con normalidad para que puedan al final hacer una opción. Tendremos que hacer un esfuerzo vocacional, tendremos que ser más asertivos, más audaces. En el sentido de que, hoy los jóvenes, como aquí se nos ha terminado de aclarar, viven en su cultura marcada por una pantalla de teléfono o de computador y esa cultura les determina en muchas opciones de vida, dentro de las cuales tal vez no este priorizada el de servir, sino que tienen una ventana de oportunidades, de modelos de ser felices, aunque no tengan que servir a nadie”. (Información y foto Vatican News).