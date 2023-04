Colombia, en el top 10 de los países que más aplican con alto índice de aprobación para estudiar en Canadá

Con una cifra cercana a los 460 mil inmigrantes por año, para el primer trimestre de 2023 Canadá sigue siendo uno de los países que más reciben ciudadanos de otras nacionalidades, y es la vía educativa una de las más seguras para los aspirantes que quieren irse a estudiar a este país del norte, el cual acogió en 2022 a más de 550.000 estudiantes internacionales de 184 países, teniendo Colombia un promedio de aprobación de 6 de cada 10 visas estudiantiles solicitadas.

De acuerdo con el más reciente reporte del Comité Permanente de Ciudadanía e Inmigración (CIMM), en 2021, el 62% de las visas solicitadas por estudiantes colombianos fueron otorgadas. Este porcentaje corresponde a 6.241 visas aceptadas, ubicando a Colombia en el top 10 de los países con un alto índice de aprobación, superando en número a otros países de la región como Argentina, que en el mismo periodo tuvo 573 visas estudiantiles aprobadas, Perú con 1.823, Ecuador con 1.335 y, Chile con 1.300.

Y es que este destino cada vez se vuelve más atractivo para los estudiantes colombianos, no solo por la calidad de la educación canadiense sino por las oportunidades laborales que se abren para ellos mientras cursan sus estudios en ese país, que en el primer mes de 2023 reportó un crecimiento en el empleo a nivel nacional con 150.000 plazas laborales, de los cuales 79.000 fueron ocupados por inmigrantes con visados de estudios y de trabajo.

Estas personas que accedieron al sistema laboral de manera legal comenzaron a beneficiarse ganando incluso hasta un salario promedio que en Canadá es de 31,37 dólares canadienses la hora (que equivale a $103.881 pesos colombianos), lo que significa, CAD 1.160 (COP $3.910.102 Aprox.) a la semana y CAD 60.355 (COP $203.413.355 Aprox.) al año.

Según Alejandro Arango, asesor académico experto de Hi Bonjour, consultora educativa canadiense especializada en programas de idiomas y educación superior en ese país del norte, “en este momento estamos atendiendo una mayor demanda, producto del anuncio del gobierno canadiense de aceptar para el 2024, a 485.000 inmigrantes adicionales, y en 2025, llegar a 500.000 nuevos residentes permanentes.

No obstante, para las personas que no se asesoran debidamente, y tal vez por el desconocimiento de los procesos de aplicación, detrás de la migración a Canadá, se han venido tejiendo muchos mitos que los aspirantes pueden despejar mediante asesorías con empresas como éstas.

“Tras nuestra experiencia de más de 10 años, y con un impacto exitoso en la realización del Proyecto Canadá de más de 5.000 estudiantes latinoamericanos, hemos detectado estos mitos y tenemos la capacidad para desmentirlos en conferencias como la que haremos de manera gratuita y virtual el próximo 17 de mayo a las 7:00 pm, y en la que brindaremos orientación para desvirtuar este tipo de creencias populares”, asegura el experto de Hi Bonjour, mencionando las más comunes:

Mito 1: Una persona de 40 años o más ya no puede pedir visa para estudiar en Canadá.

Falso. Las instituciones no tienen un límite de edad para acceder a los programas educativos, y si bien cada provincia tiene requisitos diferentes en cuanto a la edad que se requiere para inmigrar, la mayoría de ellas no imponen este límite.

Mito 2: Un estudiante con esposa(o) e hijos no puede migrar a Canadá.

Falso. Hay muchos estudiantes que viajan con sus familias (esposa e hijos, incluso adolescentes), pues lograron sus visas de estudio y trabajo sin ningún problema. Además, la familia puede aplicar por la residencia permanente una vez cumplidos los requisitos, y después de estar viviendo en el país por el tiempo estipulado por la ley canadiense, podrán aplicar para recibir la ciudadanía en ese país.

Mito 3. Por medio de una gestión de visa de estudios no se puede alcanzar la inmigración.

Falso. Esto puede suceder cuando no se realiza una correcta planificación, debido a una asesoría incorrecta. Cada persona tiene un perfil diferente por lo cual los caminos y opciones que se pueden tomar deben ser personalizados y esto se logra por medio de asesorías de empresas formales y con experiencia suficiente.

Para el próximo mes puede destacarse la conferencia virtual gratuita que Hi Bonjour y Go North a nivel nacional realizarán, el 17 de mayo a las 7:00 pm, denominada: Estudiar en Canadá: un camino seguro para inmigrar, en la cual puede registrarse mediante el siguiente enlace: https://mkt.hibonjour.com/latam-go-north

Verdades: de igual manera existen realidades que a manera de requisitos, se deben cumplir:

Tipos de profesionales más apetecidos por Canadá:

Canadá tendrá 9 millones de baby boomers con edad de jubilación de 65 años para el año 2030. Para aliviar este desafío, el país ha sido proactivo aumentando gradualmente sus objetivos de inmigración durante más de 30 años. Este país está abierto a que lleguen profesionales de diferentes carreras, y entre las más apetecidas están las de Tecnología, Ingeniería, Negocios, Artes Digitales, Construcción y Arquitectura. Dentro de las carreras de tecnología y artes principales se destacan como principales opciones: Las Ciencias de la Computación, Tecnologías de la información (IT), Ciberseguridad, Desarrollo de videojuegos, Desarrollo web, Analítica de datos y programación.

Respaldo financiero:

Para poder procesar un permiso de estudios, este gobierno requiere que se demuestre una solvencia económica mínima equivalente al primer año de estudios, más 10.000 dólares canadienses, para un solo aplicante.

Saber inglés y/o francés:

Para obtener la residencia permanente en Canadá es indispensable contar con un nivel de inglés o francés avanzado. Por tal motivo, si el estudiante no cuenta con este nivel, es recomendable fortalecerlo, bien sea estudiando desde su casa, mediante opciones virtuales, o estudiando directamente el idioma con escuelas en el país nativo.