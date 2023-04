El líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó este lunes a Colombia para participar mañana en Conferencia Internacional en Bogotá

–Con un mensaje en el cual afirma que espera que la cumbre sobre Venezuela en Bogotá acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto, confirmó el líder de la oposición venezolana su llegada a Colombia para participar en la Conferencia Internacional promovida por el presidente Gustavo Petro.

Guaidó ingresó a pie por la frontera con Cúcuta, Norte de Santander, según lo reseña en una declaración que publicó en su cuenta en Twitter y en la cual reitera que continua la lucha para que los derechos de los venezolanos valgan.

Añade que no parará de denunciar los crimenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Maduro, al cual acusa de lanzar nuevas amenazas en su contra con el fin de acallar su voz, pero afirma que «a pesar del riesgo que implica salir a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo».