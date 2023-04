Ordenan fortalecer patrullajes y presencia activa de la Fuerza Pública en el Sumapaz tras anuncio de las disidencias FARC de refundar el frente 53

El Gobernador de Cundinamarca Nicolás García, conjuntamente con su homólogo del Meta, Juan Guillermo Zuluaga y la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, adelantaron un Consejo de Seguridad ampliado con el ánimo de revisar la situación en el corredor estratégico del Sumapaz que conecta estos tres territorios, a raíz de un panfleto en dónde se manifiesta que el grupo Marquetalia, al mando de alias «Ivan Márquez», afirma tener la intención de refundar el frente 53 de las FARC, por lo que se ordenó fortalecer los patrullajes y la presencia activa de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades y se hará un recorrido de tres días para verificar acciones y trabajo con la comunidad, además de instalar puestos de control.

«A partir de hoy mismo, vamos a generar mesas permanentes y el fortalecimiento del trabajo en equipo en algunas zonas del departamento teniendo muy claro que a la fecha no se registra la presencia conformada de grupos armados ilegales, lo que no significa que las acciones de esos grupos no afecten nuestros territorios. Debemos trabajar desde ya sobre la base de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo regional Cundinamarca, este corredor del Sumapaz es estratégico por la conexión que tiene con el Meta y Bogotá, por ello en este Consejo de Seguridad adoptamos medidas especiales de acción inmediata para garantizar la seguridad y la convivencia de las comunidades», afirmó el Gobernador Nicolás García.

Medidas y acciones en el corredor del Sumapaz

1. Ratifican Gobernadores y alcaldesa, que en equipo con Fuerzas Militares y la ainsiturxionslidad trabajarán sobre la base de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo emitidas desde el año 2022, que ratifican que en el Meta ya hay presencia permanente en algunos municipios de grupos armados ilegales en su propósito de tomarse el corredor del Sumapaz; se busca evitar que estás acciones lleguen a Cundinamarca y a Bogotá.

2. A partir del 10 de mayo, durante 3 días, se realizará un recorrido desde el batallón de alta montaña hasta el sector conocido como Centro Duda en el Meta instalando puestos de control, dejando a los administradores de las tierras públicas y a los enlaces institucionales de alcaldías y Gobernaciones, para luego realizar una mesa de trabajo para atender los resultados de este recorrido para ratificar que el corredor del Sumapaz no será nunca más de las Farc o sus disidencias.

3. Se ratifica la continuidad de las operaciones de las Fuerzas Militares y de Policía en esta zona.

Además de estás acciones específicas, los mandatarios Departamentales y del Distrito Capital, han solicitado al Gobierno Nacional que adelante acciones en los territorios con alertas de la Defensoría, información que se encuentra verificada y que las acciones de seguridad estén incluidas en el Plan Nacional de Seguridad y Defensa que se presentará por parte del Gobierno Nacional. De manera adicional se implementará un plan que garantice atención de las comunidades en sus principales necesidades

En este Consejo de Seguridad participaron las autoridades Departamentales y Distritales, Fuerzas Militares y de Policía, Alcaldes de los municipios de la provincia del Sumapaz, Fiscalía y Defensoría.