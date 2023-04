Todo está listo para la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá

–Así es, todo está listo para la Conferencia Internacional de este martes en Bogotá, que busca promover el diálogo político en Venezuela y lograr la convocatoria de unas elecciones “libres, observables y verificables”, tal como lo planteó su promotor, el presidente de Colombia, Gustavo Petro.



La oposición venezolana, que el sábado sostuvo una reunión con el mandatario colombiano, afirmo que considera «fundamental que de la Conferencia internacional salga un exhorto para regresar a la mesa de Negociación en México para encontrar soluciones a la crisis que enfrentamos los venezolanos”, según lo advirtió el presidente de la delegación, Gerardo Blyde

Tras señalar que esta delegación nunca se ha levantado de la mesa de negociación, Blyde puntualizó: «Nuestra intención es llegar acuerdos en la agenda para que se realicen elecciones libres, se cesen las violaciones de derechos humanos”.

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, aseguró, luego del encuentro, que en la conferencia trabajarán en buscar una solución, sobre la base de que el acuerdo sea “entre venezolanos” y que implique un cronograma electoral con garantías y levantamiento de sanciones “en paralelo”.

“Hace de Colombia un país garante, en cabeza del presidente, de lo que allí salga. Naturalmente no es fácil pero no vamos a eludir ese compromiso, queremos ser unos precipitadores y garantizadores de un acuerdo que, tengo el palpito que se va a dar”, afirmó Leyva el sábado por la noche.

La preparación de la conferencia en la que participarán 20 países evidenció un importante movimiento político. Petro, que niega ser mediador en un proceso de negociación en Venezuela, pero que, en ese sentido, ha jugado un rol muy activo desde que asumió el poder, se reunió la semana pasada con su par estadounidense, Joe Biden para abordar el asunto.

Petro había asegurado que los objetivos de la cumbre son “cero sanciones y más democracia”. Después del encuentro con Biden habló de la construcción de “dos rieles” que impulsen un cronograma electoral con garantías, el regreso de Venezuela al sistema Interamericano de DDHH y un levantamiento progresivo de sanciones.

Pero EEUU ratificó su posición de que solo levantará sanciones si se evidencian progresos significativos para a la democracia en Venezuela y recordó que podría “tomar más medidas” en caso de que el gobierno de Maduro “no negocie de buena fe o no cumpla sus compromisos”.

Al respecto, a juicio de José Vicente Carrasquero, matemático con magister en Ciencias Políticas y consultor en Opinión Pública y Campañas Electorales en América Latina, Petro salió “lo suficientemente convencido”.

Carrasquero sostiene que la cumbre en Bogotá es una “buena oportunidad” para hacer notar que “no hay grados” en la democracia.

“O hay democracia o no hay democracia. En el caso venezolano lamentablemente no hay democracia. Para las elecciones aplica lo mismo, o son libres o no son libres y por lo tanto no son elecciones”, expone a VOA.

Luis Rendueles, politólogo, consultor político y profesor de la Universidad Rafael Urdaneta, considera que la conferencia será un espacio para “acercar” posturas sobre Venezuela. Sin embargo, califica como un “error” que las delegaciones venezolanas no hayan sido invitadas a sentarse en junto a los participantes.

“No creo que la conferencia sustituya a México, son procesos complementarios, creo que puede ayudar a que se reanude el proceso de México”, opina.

Consultado por VOA sobre los factores que marcarían una diferencia para concretar un regreso a la mesa de diálogo en México, Carrasquero estima que pudiera ser un “acto de cortesía de Maduro hacia Petro”. Sin embargo, también afirma que la cortesía no caracteriza al chavismo.

“Lo que sí se nota desde hace unos meses es que hay una presión del Grupo de Puebla en hacer que Venezuela cambie su imagen ante el mundo y no es solamente abriendo un poco la economía, es dando signos de confianza en términos que se está caminando a una apertura democrática, Maduro podría aprovechar eso”, sostiene.

Sin embargo, no se muestra “optimista” en cuanto al reinicio del proceso de México inmediatamente después de la reunión en Bogotá.

El gobierno de Maduro ha condicionado el diálogo político al levantamiento de “todas” las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Mientras tanto, la Plataforma Unitaria de la oposición insiste en que el diálogo en México se reinicie “sin más dilaciones”.

El oficialismo y la Plataforma Unitaria firmaron en noviembre un acuerdo para crear un Fondo de 3 mil millones de dólares para la Atención Social con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, pero los fondos no han sido liberados.

En enero, el coordinador de la Delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación en México, Gerardo Blyde, negó que estén incumpliendo el acuerdo firmado el año pasado como afirman altos funcionarios gubernamentales.

Escenario electoral

El panorama de cara a las elecciones presidenciales de 2024 presenta líderes políticos inhabilitados y un ventajismo característico en los procesos electorales de los últimos años. En esa línea, Rendueles reitera el gobierno debería hacer “concesiones significativas” a cambio del levantamiento de sanciones.

En varias ocasiones el gobierno de Maduro ha sugerido que las elecciones podrían celebrarse este año. Para Rendueles, sería un escenario que favorecería al chavismo por tener control de la “agenda, medios” y un candidato definido, sin embargo, aunque lo ve como un escenario probable, considera que no ocurrirá.

“Creo que es una amenaza en tono desafiante, pero al final es un discurso dirigido a las bases chavistas, que provoca a la oposición, pero creo que el chavismo no va a dar ese paso. Entienden que si quieren el levantamiento de sanciones no pueden darse ese golpe que para la comunidad internacional va a ser una arbitrariedad más”, manifestó a VOA.

Carrasquero recuerda que “no hay nada” en la Constitución que le permita al Ejecutivo poner fecha a las elecciones.

“De ahí la ilegalidad de las que hizo en 2018. Las elecciones están perfectamente medidas en la Constitución, se realizan de acuerdo a un calendario que se deriva de la ley electoral, que es de un poder autónomo, que no depende de Maduro”, resalta.

“Mal puede Maduro fijar la fecha de las elecciones, es una aclaratoria que hay que hacer porque en muchos países con gobiernos parlamentarios, son los gobiernos los que llaman a las elecciones, ese no es el caso de Venezuela”, explicó Carrasquero.

Nueve organizaciones de la sociedad civil valoran “positivamente” las declaraciones de Petro sobre el fortalecimiento y activación de los mecanismos regionales e internacionales de protección a los DDHH y aseguran ver con “beneplácito” los esfuerzos en promover escenarios de diálogo entre los venezolanos.

En ese sentido, solicitan que la agenda bilateral promovida por el Palacio de Nariño con las autoridades venezolanas incluya el respeto y garantía los derechos fundamentales de los venezolanos.

“El gobierno colombiano pudiera disuadir de la implementación de mayores restricciones al espacio cívico en nuestro país, dadas las vulneraciones a los derechos de libertad de asociación y reunión; libertad de expresión e información y derecho de la manifestación pacífica”, expuso en una carta entregada la semana pasada al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. (Con información de Voz de América).