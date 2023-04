Pacientes Colombia denuncia que la reforma a la salud podría aumentar la corrupción

El movimiento social Pacientes Colombia, el cual agrupa a 195 organizaciones de pacientes, sostuvo que la reforma a la salud no representa correctamente a los usuarios del sistema, se aleja de las necesidades reales del paciente e ignora las propuestas que se han realizado desde diversos sectores de la ciudadanía, así como las solicitudes que se han dado en el marco de las audiencias públicas.

Siguiendo lo argumentado por el movimiento, el paciente tiene actualmente una ruta clara que le permite navegar por el Sistema de Salud. Sin embargo, con el articulado, se fragmenta el servicio, se afecta la herramienta de la tutela pues se desconoce contra quien se dirigiría, y se pierde el bajo gasto del bolsillo considerando que las EPS -durante los dos años de transición- contendrán el gasto y el paciente deberá acceder con sus propios recursos a los servicios de salud.

Al respecto, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, comentó “Hemos sido insistentes, pero poco escuchados. La reforma no defiende a los pacientes; se nos ha negado el derecho a la participación, el texto carece de data fundamentada, se entrega los recursos del sistema a los políticos, y se fragmenta el derecho fundamental a la salud. Por todo lo anterior, pedimos a la ministra Carolina Corcho que se haga a un lado y que se lleve a cabo un debate juicioso en la Comisión Séptima que construya sobre lo construido y aborde los verdaderos problemas del SGSSS”.

Adicional a lo anterior, el movimiento denuncia que existe falta de garantías en la Comisión Séptima del Congreso de la República para asegurar un debate objetivo considerando, entre otras cosas, que existe una presión indebida. Por otro lado, les preocupa las facultades especiales que se está buscando otorgarle al presidente de la República durante seis meses, lo cual se puede traducir a contrataciones y nombramientos como cuotas políticas y sumado a ello, resaltan que la acumulación de los proyectos nunca se dio, por lo que solicitan una sesión informal en la Cámara de Representantes en la que se escuchen a las poblaciones afectadas.

Si bien el movimiento reconoce el modelo preventivo como un factor destacable de la Reforma, no considera que se tenga el personal, la infraestructura y el presupuesto necesario para su implementación. “No solo hablamos de médicos especializados, también hay una carencia de médicos generales que no permitirá mejorar la asignación de citas. Además, no es lógico capitalizar a Nueva EPS para que se liquide en dos años, no hay claridad en cómo se evitará que el paciente quede estancado en el nivel primario, ni mucho menos de a qué entidad se entutelará en un eventual caso. Sin duda, aquí hay un afán grande de pasar una aplanadora y destruir con todo. Como pacientes, solicitamos una sesión informal donde se nos escuche y tenga en cuenta nuestras peticiones”, agregaron los voceros de Pacientes Colombia.