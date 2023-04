Estos son los siete ministros que se renuevan del gabinete de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cambió el miércoles a siete de sus 18 ministros, incluido el de Hacienda, en un reajuste de su equipo de Gobierno en medio de una crisis política generada por las dificultades en el trámite para la aprobación de una reforma a la salud en el Congreso.

En el principal cambio, Petro nombró a Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda, en reemplazo de José Antonio Ocampo.

Bonilla es economista, fue secretario de Hacienda de Bogotá durante la alcaldía de Petro, se ha desempeñado como docente universitario y actualmente dirige la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter.

«Agradezco al presidente y me comprometo a cumplir con las funciones del cargo», dijo Bonilla en su cuenta de Twitter. «Mantendré estabilidad economía».

El peso COP=STFX cerró con caída de un 0,31% a 4.526 unidades por dólar. Pero tras el anuncio, en el mercado «next day», la divisa se desplomaba un 2,96% a 4.660 unidades por dólar. La bolsa y de la deuda pública también se desvalorizaron.

A su turno, Ocampo confió en que Bonilla logre transmitir confianza a los inversores.

«Hemos logrado generar una confianza en el país, en el manejo económico del país que espero sea consolidada y continúe bajo mi sucesor», dijo Ocampo en una declaración a periodistas.

«Espero que mi sucesor sea capaz de mantener esa relación», agregó el funcionario, que permanecerá unos días más en el cargo y asistirá el viernes a la reunión de política monetaria del Banco Central.

En la cartera del Interior el mandatario nombró a Luis Fernando Velasco en reemplazo de Alfonso Prada, en el Ministerio de Salud a Guillermo Alfonso Jaramillo para sustituir a Carolina Corcho y en el de Agricultura a Jhenifer Mojica para relevar a Cecilia López.

Además, Petro nombró a Yesenia Olaya en el Ministerio de Ciencia, a William Camargo en Transporte y a Mauricio Lizcano en el de Tecnologías de la Información. Otros ministros como el de Defensa, Minas y Energía y el canciller fueron ratificados.

Petro pidió el martes la renuncia a todo su equipo de colaboradores, después de que se suspendió en la Cámara de Representantes la sesión de debate de una controvertida reforma a la salud al no lograrse el quorum necesario por la amenaza de algunos partidos de la coalición de Gobierno de no aprobar el proyecto original.

«La coalición política pactada como mayoría ha terminado», anunció Petro después de la suspensión del debate.

Perfiles de los ministros entrantes

• Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

Ricardo Bonilla es el actual director de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) Es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diploma de estudios avanzados de la Universidad de Rennes, en Francia. Ha sido docente de las universidades Javeriana y Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE). Bonilla fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2002 y abril de 2015 y ha asesorado al Presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes temas económicos, como las pensiones.

• Luis Fernando Velasco, ministro del Interior

Nacido en Popayán (Cauca), Luis Fernando Velasco es el actual Consejero Presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representando a la Cámara entre 1998 y 2006 y, luego, senador entre 2006 y 2022, y ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura 2015-2016.

• Jhénifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura

Jhénifer Mojica Flórez es la actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, acompañando la gestión de Giovani Yule Zape. Es abogada y ha especializado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

• William Camargo Triana, ministro de Transporte

Camargo es el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana. Actualmente, cursa un Doctorado en Dirección de Proyectos con la Universidad Benito Juárez.

Camargo Triana cuenta una amplia experiencia en proyectos de movilidad sostenible, en planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales; en formulación, diseño, seguimiento e implementación de proyectos relacionados en ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

• Mauricio Lizcano, ministro de las TIC

Es el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Tiene en MBA en Massachusetts Institute of Technology y una Maestría en Politica Pública en Harvard University. Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018. Entre su experiencia profesional se cuentan cargos, como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2004 y 2005; asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones, en 2003; consultor PNUD Ministerio del Interior y de Justicia, en 2003; y secretario de Tránsito de Manizales, en 2002; entre otros.

• Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud

Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

• Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencias

Tiene un doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University. Es oriunda de Tumaco, Nariño, tiene amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva, entre otros. Actual viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de Minciencias.

• Carlos Ramón González, director del Dapre

Carlos Ramón González es abogado, politólogo y especialista en medioambiente. Durante su trayectoria política, ha hecho parte de diferentes procesos destacados de la vida nacional, como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, representante a la Cámara, entre 1991 y 1994; concejal de Bucaramanga, entre 1995 y 1998; director del partido Alianza Democrática M-19, entre 2002 y 2005; y director del Partido Verde, entre 2005 y 2009.

PETRO INSISTIRÁ EN AGENDA DE CAMBIO SOCIAL

Se trata del segundo cambio en el gabinete de ministros. A finales de febrero Petro reemplazó a sus ministros del Deporte, de Cultura y el de Educación, Alejandro Gaviria, este último por sus críticas a la reforma a la salud.

La coalición que apoyó a Petro desde su posesión hace casi nueve meses se debilitó por la negativa del mandatario a realizar modificaciones a la reforma a la salud, lo que en opinión de analistas podría dificultar la aprobación de otros proyectos presentados por el Gobierno para cambiar la legislación laboral y el sistema pensional.

«A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales», dijo Petro en un comunicado.

«Reafirmamos nuestro compromiso de ser siempre fieles al mandado popular recibido, y hemos decidido configurar un Gobierno para redoblar nuestra agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías de ciudadanos y pueblos de Colombia», agregó el mandatario, un economista de 63 años que militó en la desmovilizada guerrilla del M-19.

Los jefes de los partidos Liberal, Conservador y de la U pidieron a sus congresistas votar en contra de la reforma a la salud, pero algunos legisladores rechazaron esa solicitud. Reuters